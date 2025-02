Cuáles son las frases que más repiten las personas controladoras, según la Inteligencia Artificial 

La inteligencia artificial, mediante el análisis de patrones lingüísticos, ha identificado frases recurrentes en personas con tendencias controladoras. Estas expresiones, que a menudo se disfrazan de comentarios inofensivos, son en realidad herramientas de manipulación emocional para limitar la autonomía y ejercer poder sobre otros. El control se ejerce a través de palabras cargadas de intenciones ocultas, buscando generar culpa, dependencia o una sensación de obligación en la víctima. El reconocimiento de estas frases se vuelve crucial para descifrar dinámicas de poder y protegerse de relaciones tóxicas.

Descifra las frases de las personas controladoras

Según la inteligencia artificial, las siguientes frases son comunes entre personas que buscan dominar y manipular a quienes los rodean. Una de ellas es: “Esto es por tu propio bien”, una de las más utilizadas para justificar actitudes intrusivas o restrictivas. La persona controladora la usa para disfrazar su dominio como un acto de cuidado, lo que puede generar culpa en el otro si intenta poner límites. Otra expresión usada es: “Si no fuera por mí, no podrías hacerlo”, con la finalidad de generar dependencia emocional y menospreciar la capacidad de los demás. Su intención es hacer sentir a la otra persona que no puede lograr nada por sí misma y que necesita del controlador para avanzar.

Es importante detectar estas frases para protegerse de relaciones tóxicas. Fuente: Pinterest

La inteligencia artificial también señaló que las personas controladoras usan esta expresión: “Siempre sabés que tengo la razón”. Esta frase es utilizada con el objetivo de invalidar cualquier perspectiva contraria y reforzar el poder en la conversación. Con esta afirmación, el controlador establece que su opinión es la única válida, limitando el pensamiento crítico del otro.

“No puedo confiar en que lo hagas bien”, otra de las frases según la IA, usadas por las personas controladores. Quienes ejercen el control suelen utilizar esta expresión para desvalorizar las habilidades del otro y justificar su constante intervención. Esto deja a la otra persona en un papel secundario y refuerza su sensación de incompetencia.

Aprende a poner límites y evita caer en juegos manipuladores.

Fuente: Freepik

Las personas manipuladoras o controladoras suelen decirle a su pareja: “Deberías agradecerme por todo lo que hago por vos”. Esta frase busca crear una deuda emocional, donde el receptor siente la obligación de estar agradecido constantemente. Es una estrategia de manipulación que refuerza el poder del controlador sobre la relación.