Las 5 poderosas frases con las que el Papa Francisco ha llenado de esperanza y fe a los jóvenes

Han pasado 12 días desde que el Papa Francisco fue hospitalizado de emergencia en Roma y desde entonces el mundo no ha parado de voltear a ver la salud del pontífice, quien todavía encuentra en el nosocomio entre diagnósticos que preocupan y a la vez dan esperanza de que pronto pueda regresar a sus labores como el máximo representante de la iglesia católica. En medio de los comunicados oficiales, en redes sociales los más jóvenes y los adultos también se han unido en rezos y cadenas de oración que ahora son modernas con videos virales, para pedir por la salud del argentino de 88 años.

Tan sólo en TikTok hay decenas de videos con miles de reproducciones por parte de jóvenes que aseguran estar rezando por la salud del Papa Francisco, pues él en años pasados y ante los panoramas más difíciles ha dicho, principalmente a las nuevas generaciones, que no hay que tener miedo, llenándolos así de fe y esperanza. Tras recordar estos difíciles hechos, como cuando su santidad se unió en rezos por el mundo entero cuando golpeó la pandemia de Covid-19, hoy los más chicos aseguran unirse en rezos para que pronto se recupere.

Asimismo, en redes sociales han comenzado a circular algunas de las frases más icónicas con las que el pontífice se acercó a los creyentes, esto desde su llegada al Vaticano el 13 de marzo de 2013 y tras la renuncia de Benedicto XVI. Jorge Mario Bergoglio, nombre del actual papa de la orden de los jesuitas se ha vuelto viral en plataformas como TikTok por quienes recuerdan algunas de sus más poderosas frases, incluyendo algunas de las que dijo en "Amén, Francisco responde", un documental disponible en Disney Plus.

Es por ello que hoy, en medio del más reciente estado de salud de su santidad dada a conocer por el Vaticano, y que adelanta leves indicios de mejoría, te compartimos las cinco frases más poderosas que nos ha regalado el Papa Francisco desde que se convirtió en el máximo representante de la iglesia católica. No olvides que puedes compartirlas y también unirlas a las peticiones, si es que también te estás sumando a los rezos de los fieles creyentes.

Frases del Papa Francisco

El Papa Francisco nos acompaña en misas que ofrece desde el Vaticano y con un lleno total, pero también con visitas de Estado a otros países, donde además de recibir el cariño de los creyentes, también les regala momentos de esperanza y paz, por supuesto a estos discursos también tenemos que sumarle los comunicados que emite desde la Santa Sede, o bien, de aquellos videos virales de parejas que tras recibir la unión en matrimonio se acercan a pedirle consejos para tener una relación que dure, como lo dicta la iglesia, hasta que la muerte los separe.

Hoy te compartimos algunas de las oraciones que ha dicho el pontífice y que están llenas de poder, fe, ilusión y optimismo, aún en los momentos más difíciles, pero que a su vez también son impactantes a modo personal porque nos recuerdan lo importante que es creer y confiar en nosotros mismos y por supuesto, en el prójimo. La primera de ellas viene de un mensaje escrito

"Queridos jóvenes, ¡ustedes son la esperanza viva de una Iglesia en camino! Por eso les agradezco su presencia y su contribución a la vida del Cuerpo de Cristo", dijo el Papa Francisco en marzo de 2024 por el quinto aniversario de Christus vivit.

Ante la conmemoración de dicho aniversario de la exhortación apostólica Post-Sinodal Christus Vivit, el santo padre se dirigió de forma clara y directa a los jóvenes con varias frases que hoy merecen la pena en ser recordadas; una de las más icónicas para los creyentes es que Cristo no sólo sigue viviendo en nosotros, sino que nos ama incondicionalmente y que además nos acompaña en cada camino de la vida. Desde que la salud del Papa Francisco se ha visto deteriorada, ha recibido cartas y dibujos deseando una pronta recuperación. (Foto: EFE)

"Lo digo a cada uno de ustedes en particular: Cristo vive y te ama infinitamente. Y su amor por ti no está condicionado por tus caídas o tus errores. Él, que dio su vida por ti, no aguarda a que llegues a la perfección para amarte. Mira sus brazos abiertos en la cruz y «déjate salvar una y otra vez», camina con Él como con un amigo, acógelo en tu vida y hazle partícipe de las alegrías y las esperanzas, los sufrimientos y las angustias de tu juventud. Verás que tu camino se iluminará y que también las cargas más grandes se volverán menos pesadas, porque será Él quien las lleve contigo. Por eso, invoca cada día al Espíritu Santo, que «te hace entrar cada vez más en el corazón de Cristo para que te llenes siempre más de su amor, de su luz y de su fuerza»", sentenció.

Por supuesto, con el paso de los años, el santo padre también nos ha regalado otras frases que también empoderan e invitan a una transformación más justa y más honesta, siempre actuando desde la fe. Probablemente una de las más importantes es aquella que cuestiona, no a la iglesia, sino a nuestra propia fe como una constante invitación de que Jesús nos acompaña en los caminos más sencillos, pero también en aquellos empedrados que pueden despertarnos las ganas de renunciar.

"Joven: Da testimonio de que Jesús está vivo. Pregúntale lo que quiere de ti y sé valiente. ¡Pregúntale! Si sabes decir 'sí' a Jesús, entonces tu vida joven se llenará de significado y será fecunda", dice el Papa Francisco.

Las palabras que nos ha ofrecido el Papa Francisco como la comunidad de los jóvenes creyentes también son un recordatorio de que lo último que muere es la esperanza, por lo que lo que necesitamos en la actualidad todos debemos de tener enjundia, fuerza, energía y actitud, pues esto también es lo que ayuda a conectar con Jesús y con Dios. En cambio, el pontífice siempre se ha mantenido firme en que lo último que los jóvenes necesitan es debilidad, cansancio o aburrimiento, ¿por qué no cambiar esto por la fortaleza?

"No queremos jóvenes debiluchos, jóvenes que están ahí no más, ni sí ni no. No queremos jóvenes que se cansen rápido y que vivan cansados, con cara de aburridos. Queremos jóvenes fuertes, jóvenes con esperanza y con fortaleza. ¿Por qué? Porque conocen a Jesús, porque conocen a Dios. Porque tienen un corazón libre".

¿Conocías estas poderosas frases del santo padre? (Foto: EFE)

¿Cuál es una frase famosa del Papa Francisco?

Las frases del Papa Francisco han llenado de esperanza e invitado a no perder la fe, pero al mismo tiempo han resultado disruptivas como cuando se dirigió a la comunidad LGBTQ+, que ha sido marginada y discriminada por décadas, pero a la que el santo padre se ha dirigido haciendo un recuerdo que son seres humanos y que incluso la iglesia tiene que pedirles perdón a los homosexuales por ofenderlos, lo mismo que con "las mujeres explotadas, a los niños explotados por su mano de obra, tiene que pedir perdón por haber bendecido muchas armas".

"Cuando me encuentro con una persona gay, tengo que distinguir entre su ser gay y ser parte de un lobby. Si aceptan al Señor y tienen buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlos? Ellos no deben ser marginados. La tendencia [a la homosexualidad] no es el problema… ellos son nuestros hermanos", dijo en el 2013.

Sigue leyendo:

Francisco, el químico que dio cátedra con Borges y uno de los dos Papas únicos en la historia

“Estamos ante una situación crítica”: Padre Cipriano Sánchez sobre salud del Papa Francisco