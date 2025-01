Muere The Vivienne, la estrella de Drag Race a los 32 años, así la despiden: "nos enseñó a brillar sin miedo"

The Vivienne era una de las estrellas más queridas de Drag Race UK tras convertirse en la ganadora del reality show en 2019 y hoy sus miles de admiradores del Reino Unido y de todo el mundo lloran su muerte; en los últimos minutos se dio a conocer que James Lee Williams, mejor conocido por su nombre drag, falleció a la edad de 32 años. Hasta el momento son pocos los detalles que se tienen, pero su nombre ya se apoderó de las tendencias en redes sociales.

Fue el publicista de The Vivienne quien confirmó la muerte de la primera embajadora de RuPaul's Drag Race en el Reino Unido; en un breve comunicado que difundió Simone Jones, reveló que la drag murió el primer fin de semana de enero, sin que hasta ahora se tengan claros los hechos. En las breves palabras que se dieron tras el deceso, recordaron a James Lee Williams por sus cualidades como persona y que lo llevaron a la fama mundial.

"Era una persona increíblemente querida, cálida y maravillosa", dijo el publicista Simon Jones.

Las primeras declaraciones de Simon Jones ocurrieron este domingo tras postear en Instagram con comunicado en el que lamentaba tener que dar la noticia: "Su familia está desconsolada por la muerte de un hijo, hermano y tío. Ellos están verdaderamente orgullosos de las increíbles cosas hizo en su vida y carrera".

The Vivienne falleció a los 32 años. (Foto: IG @thevivienne_)

¿De qué murió The Vivienne?

El publicista de The Vivienne, Simon Jones, no ahondó en los detalles del fallecimiento de la estrella de Drag Race UK, por lo que hasta ahora las causas de muerte no están claras del todo; sobre esto mismo, agregó que por ahora no se revelarán más detalles del fallecimiento. Además, pidió privacidad para la drag nacida en Colwyn Bay, Reino Unido.

Familia y fans de The Vivienne despiden a la drag con mucho dolor

Luego de que su representante Simon Jones diera a conocer que la estrella de RuPaul's Drag Race UK murió y ante la reacción de los fans, compartió un nuevo mensaje para despedirse de The Vivienne con desgarradoras palabras que fueron abrazadas por los seguidores de la drag.

"Estas palabras nunca se desean escribir. Viv fue una amiga cercana, una cliente y alguien a quien quise mucho. Desde que lo conocí en 2019 supe que podríamos crear magia juntos y me hice su mánager. Su talento era inmendo y la luz que trajo a cada habitación era sorprendente. Nadie nunca me ha hecho reír tanto en la vida como lo hizo Viv. Su genial humor e ingenio no se comparan", escribió su mánager.

En el posteo de Instagram que le dedico el publirelacionista, se dijo orgulloso y afortunado de haber tenido a James Lee Williams dentro de su vida, al menos por los últimos cinco años que compartieron juntos. Finalmente, agregó que es una pena que lo que conocíamos hasta ahora sobre su carrera fuese sólo el inicio, ya que había encontrado un espacio en el teatro musical para expandir sus horizontes. "Tengo el corazón roto y estoy devastado con esta noticia. RIP mi increíble amigo. Nos dejaste muy pronto". "Adiós mi hermosa amiga", las desgarradoras palabras con las que su mánager la despidió. (Foto: IG @thevivienne_)

En redes sociales el nombre The Vivienne se volvió tendencia, principalmente en X, donde los internautas le dieron el último adiós a la drag y por supuesto, a James Lee Williams, nombre real de la estrella. "Nos enseñó a brillar sin miedo, a ser auténticos y a nunca dejar que nadie apague nuestra luz", "su legado sigue vivo", "esto no parece real. Descanse en paz Vivienne", "estoy absolutamente devastada por la noticia del fallecimiento de Vivienne" y "ella realmente fue la cumbre del respeto por el drag clásico y su modernización para ella misma", son algunos de los comentarios que se leen en la red.

