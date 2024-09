Tras comentarios gordofóbicos contra su hija, le recuerdan a Franco Escamilla cuando justificó bromas por el feminicidio de Debanhi Escobar: "¿con los hijos de los demás sí?"

Franco Escamilla no ha dejado de ser tendencia en las últimas semanas, primero porque en su programa de YouTube se burló del ataque de ansiedad que sufrió Arath de la Torre durante una Gala de Eliminación en La Casa de los Famosos México y después por una de las polémicas más fuertes en las que se ha visto involucrado en los últimos años y por la que está siendo cancelado en redes sociales y que incluye a su familia.

El fin de semana pasado el comediante celebró los XV años de su hija, un momento que pasó de ser especial a estar en la boca de todos y no de la mejor manera, pues la mayoría de comentarios relacionados a este evento estaba centrado en el aspecto físico de la menor y del otro hijo de Escamilla, así como de él mismo y de su esposa. Si bien muchos han defendido que la familia de cuatro fue atacada con comentarios gordofóbicos, otros aseguran que se trata de humor negro; mientras que los más críticos han destacado que el Internet respondió con los mismos comentarios en tono de burla que él suele usar en su contenido, pero que son una forma de ejercer violencia.

Al igual que muchos comediantes y figuras de la farándula, el standupero ha dejado en claro que con él se pueden meter, pero que a sus hijos los tienen que dejar fuera de las críticas y del hate, puesto que son menores de edad y no están implicados en su contenido. Sin embargo, lo anterior ha resultado como una contradicción para muchos internautas e incluso en redes se preguntan si la violencia disfrazada de humor negro no aplica con sus familiares, pero, "¿con los hijos de los demás sí?". Lo anterior viene a raíz de un recuento de las bromas que ha hecho y justificado, como fue el caso de un chiste sobre el feminicidio de Debanhi Escobar.

La hija del comediante fue hospitalizada en medio de la polémica. (Foto: IG @francoescamillaoficial)

En medio de la reciente polémica que incluye a la hija de Franco Escamilla, las redes sociales han estallado en su contra y asegurado que si él ha usado el humor negro, él no tendría porqué enojarse de lo que está pasando ahora. En uno de los muchos videos virales que circulan sobre este tema, el usuario de TikTok @davidhrra_ recordó cuando el comediante defendió a Platanito por un chiste sobre Debanhi Escobar al asegurar que el humorista tiene la libertad de hablar sobre lo que él considere.

"Defendió el derecho del comediante que se burló del feminicidio de Debanhi para que lo siguiera haciendo porque él asegura que no existen límites en la comedia", dijo el tiktoker al exponer la polémica reciente y aunque no justifica el hate que está recibiendo la familia del comediante, agregó: "es justo lo que él fomenta. A él no le importó que Debanhi fuera la hija de alguien, a él no le importó lo que vivió y lo que tuvo que sufrir al momento de su muerte, él cree que es correcto burlarse de esas cosas y entonces, ¿qué esperas que hagan?", dijo el creador de contenido.

Ante este video, en la sección de comentarios se leen mensajes como "son iguales Adrián Marcelo, Franco Escamilla y La Mole", "no existen límites hasta que le toca a él", "sale súper enojado y dice con mis hijos no y luego? Entonces con los hijos de los demás sí?", "en pocas palabras no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti" y "cuando pasó lo de Debanhidije 'wey, tiene una hija' y si hubiera sido Azul en lugar de Debanhi capaz y demandaba al que se bufó del feminicidio".

¿Qué fue lo que dijo Platanito de Debanhi Escobar?

Pues mientras en su momento Platanito Show hizo un chiste burlándose de la muerte de Debanhi Escobar, mismo que Franco Escamilla justificó diciendo que se trataba de humor, en redes hoy condenan que el supuesto humor negro con el que el Internet reaccionó a los XV años de su hija no sea tomado por el comediante de la misma forma en la que justificó el comentario de su colega.

"Uno, dos, tres por Debanhi que está en la cisterna. ¿De dónde era Debanhi?, de Monterrey, ¿cómo murió?, ahogada en Monterrey donde no hay agua", fue el cruel chiste que Platanito Show hizo en su momento.

Franco Escamilla defiende chiste de Platanito por el feminicidio de Debanhi Escobar

Luego de la fuerte polémica a la que se enfrentó Platanito por el comentario sobre la muerte de Debanhi Escobar, el comediante Franco Escamilla aseguró que los únicos que tendrían derecho de sentirse ofendidos por la broma de su compañero serían precisamente los padres de la joven; sobre ello, destacó que cada humorista tiene la libertad de hacer chistes en sus shows, mientras que el público no debe condenarlos, sino reírse con lo que coincidan e ignorar lo que no les gusta.

"Quienes se pueden ofender de esto con justa razón son los papás y familiares de esta niña, que en paz descanse. A lo mejor a mí no me gustó el chiste, yo no lo contaría, pero no por eso me voy a volcar contra un compañero y decir 'no hagas', no", dijo en su programa. Además, Franco Escamilla dijo en su momento que Platanito ya es grande para saber lo que hace, así como que se hace responsable de ello.