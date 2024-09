Un estudio asegura que los terremotos podrían formar pepitas de oro

En cuanto a la posibilidad que los terremotos faciliten el surgimiento de oro, estudios geológicos han demostrado que estos fenómenos naturales pueden provocar la liberación de fluidos cargados de minerales, entre ellos este metal, desde las profundidades de la tierra hacia la superficie. Desde hace décadas que el oro se forma en minerales de cuarzo con la ayuda de los movimientos sísmicos. Sin embargo, una nueva investigación llevada a cabo por la Universidad de Monash, en Australia, explica cómo las ondas sísmicas y las de ajuste se combinan para formar pepitas de ese metal.

Vale destacar que este hallazgo podría ofrecer una nueva perspectiva sobre la formación de yacimientos de oro, que hasta ahora había sido un misterio para los geólogos. Es importante mencionar que a diferencia de otros tipos de yacimientos de este metal, los que se encuentran en cuarzo suelen agruparse formando pepitas de gran tamaño. Es común que estas formaciones se identifiquen en lo que los expertos llaman “vetas de cuarzo”, que son grietas en las rocas que periódicamente son bombeadas con fluidos hidrotermales de la corteza, cargados de átomos de oro.

Estudios científicos revelan que los terremotos podrían formar pepitas de oro. Fuente: Pinterest

Resultados de la investigación científica

Los investigadores simularon en el laboratorio el efecto de un terremoto sobre cristales de cuarzo. Sumergieron los cristales en un líquido que contenía oro y replicaron ondas sísmicas para generar una carga piezoeléctrica. El experimento confirmó que, bajo estrés geológico, el cuarzo puede producir un voltaje eléctrico lo suficientemente grande como para provocar que el metal precipite de la solución.

Es importante agregar que las pruebas también revelaron que el oro se concentra en puntos específicos, lo que tiende a ocurrir cerca de granos preexistentes del metal. En este proceso, el metal pasa a actuar como una especie de electrodo para reacciones posteriores. Adopta el voltaje generado por los cristales de cuarzo cercanos, lo que ayuda a explicar la formación de las grandes pepitas.

El estudio realizado en laboratorios permitió formar pepitas de oro, pero ello no significa que se pueda crear este metal de la nada.

Fuente: Pinterest

Una de las implicaciones del estudio es que los científicos ahora pueden fabricar grandes pepitas de oro en el laboratorio. Sin embargo, en la práctica esto no significa que será posible formar el metal precioso “a partir de la nada”. La investigación no proporciona a los geólogos nuevas pistas sobre dónde extraer pepitas de este metal. Lo mejor que la ciencia puede ofrecer por ahora es un dispositivo que detecta señales piezoeléctricas del cuarzo en profundidad, lo que podría indicar vetas de cuarzo, pero no si hay oro en ellas.