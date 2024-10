Horóscopos de Mhoni Vidente: predicciones de octubre en salud, dinero y amor SIGNO por SIGNO

El mes de octubre inicia lleno de energía. La Luna Nueva en Libra y el Eclipse solar de este mes son las oportunidades perfectas para renovarnos. Los astros te dan esta oportunidad y con su energía podrás lograr todo lo que te propongas, así como el éxito por el que has estado trabajando.

La astróloga Mhoni Vidente tiene para ti las mejores predicciones de los horóscopos para el mes de octubre, consulta qué te deparan los astros en salud, dinero y amor durante en décimo mes del año. Recuerda que los meses en lo que hay eclipse tienen una energía muy especial que nos ayuda a lograr el equilibrio y balance que buscamos.

Octubre será un mes de nuevos comienzos tanto en lo espiritual como en lo laboral, gracias el eclipse solar que ocurrirá el día 2 en el signo Libra. Entérate de todo lo que deparan los astros a tu signo del zodiaco con las predicciones de Mhoni Vidente para octubre para cada signo del zodiaco.

Horóscopos de octubre, según Mhoni Vidente

Aries

En este Mes de Octubre la carta del Tarot es la Templanza que sin duda para tu signo nos dice que es el tiempo perfecto para hacer esos cambios positivos que necesitas para crecer mas en lo profesional recuerda que el mes de octubre es muy benéfico para tu signo así que no lo dudes es tu mejor mes en lo económico y lo amoroso, tus mejores días son 01,04,07,10,13,20,21,25 y 31 de octubre esos días van a ser mágicos así que puedes hacer todo lo que necesitas para realizarlo, tu color es el rojo y amarrillo, tus signos compatibles capricornio, sagitario y virgo, tus números de la suerte 02,03,16 y tu mejor día el martes, deberás de cuidar mas tu salud que el estrés va ser muy perjudicial para tu estabilidad emocional así trata de salirte a caminar, en este mes es de renacimiento para tu signo esto significa que tendrás un nuevo comienzo en todo lo que realices y dejaras todo lo negativo que te estaba haciendo daño sobre todo ese amor toxico que solo te quería por interés , sales de viaje con tu pareja recuerda que lo mas importante de una relación es la convivencia y disfrutar, cambias tu celular por uno mas reciente , te buscan del extranjero para ofrecerte un proyecto nuevo de trabajo, recuerda que el Aries es el líder natural por eso necesita ser mas independiente y ser alguien por si mismos, trata de no discutir por discutir y tratar de calmar tu mal carácter aunque al Aries el enojo le dura poco pero eres muy ofensivo para decir las verdades así trata de controlarte que no siempre te van a soportar tus desplantes, en este mes de octubre te llega un premio grande en la lotería y juegos de azar.

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Bastos que nos dice que no te dejes engañar por las personas que te rodean recuerda que tu signo peca de confiado y eso a veces le atrae problemas así que en este mes de octubre abre bien los ojos con quien te relacionas o haces negocios, tu mejores días son 03,04,09,15,20,21,23,28, tu color de la abundancia es el blanco y naranja, tus signos compatibles libra, capricornio y virgo, tu punto débil los pulmones y la garganta trata de cuidarte mas tu salud, tu mejor día es el lunes ,tus números mágicos son 10,26 y 45 recuerda que tu signo tiene espíritu de grandeza, recuerda que estas en una etapa de poder terminar todo lo que comienzas en tu vida y empezar a ser mas profesional así trata de ordenar tus ideas y empezar a hacer todo lo que tienes en mente que se te va dar sin complicaciones , en este mes te viene una cirugía medica o piensas en hacerte una cirugía plástica tu háztela que todo te va salir de lo mejor, decides cambiar tu coche por unos mas reciente, recuerda que tu signo lo domino lo sexual así trata de buscar una pareja que sea igual de apasionado que tu , ya no le ruegues a ex pareja recuerda que lo mas importante es quererse uno mismo y aprender de los errores así que todo para adelante, sales de viaje por cuestiones de trabajo o negocios, recuerda que tu signo es tierra y siempre vas a creer solo en lo que puede ver o comprobar y siempre será lo mas importante en tu vida las situaciones materiales y base económica pero no puedes olvidar tu parte espiritual de ser humano por trata de siempre tener esas comunicación con tu Ángel de la guardia, te llega de visa americana y residencia.

Géminis

En este mes de octubre la carta del Tarot que te salió fue el Carruaje que te dice que va ser un mes muy bueno en los cambio de trabajo o el empezar ese negocio propio que deseas recuerda que estas en tu etapa de crecer económicamente así que no lo dudes que se te dará sin problemas, tus mejores días son 01,03,10,11,15,17,18,23 ,24 y 31 de octubre estos días son mágicos para hacer el cambio que deseas en todos los sentidos, tu color es el azul y blanco, tus signos compatibles es acuario, libra y leo, tus números mágicos 04,27 y 29, tu mejor día es el jueves, tu punto débil las rodillas y la espalda baja, en estos días vas a recibir un mensaje o llamada telefónica para ofrecerte un proyecto nuevo diles que si, en este mes te tienes que cuidar de las envidias y mal de ojo que estén cerca de ti por eso te recomiendo usar mucho perfume y algo de plata para cortar ese corriente negativa , va ser un mes devolverse enamorar en tu vida que va ser muy compatible contigo y te llenara de mucha felicidad pero solo trata de no ser tan celoso y llevar una relación de convivencia, en este mes de octubre recibes una gratificación económica en tu trabajo que eso te ayudar a empezar ahorrar para un futuro mejor , recuerda que tu signo es el gemelo y eso te hace estar preso por los vicios y malas amistades por eso siempre trata de controlar esa parte de tu vida para después no te metas en problemas, sabrás de un embarazo familiar que te dar mucha felicidad , recibes una invitación para salir de viaje con tu familia , ya no peles tanto en tu trabajo recuerda que no siempre se tiene la razón en tu vida así trata de siempre estar dispuesto a negociar cualquier situación laboral ,recuerda que eres un signo de aire y eso significa que su característica van ser carismáticos e intelectuales en tu vida por eso necesita divertirse con su pareja de la mejor manera y entenderse mediante las palabras dejar los celos a un lado, trata de hacer realidad los conceptos de trabajo y negocio propio.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Rueda de la Fortuna que te dice que va ser un mes lleno de abundancia y estabilidad emocional que asi que te toca estar arriba en todos tus proyectos que quieras realizar, esta carta del tarot te dice de una enfermedad familiar que le va estar dando todo tu apoyo, cuidado con los chismes de las personas que te rodean es mejor no opinar ni dar consejos a nadie ser discreto, tu mejores días son 01,05,08,10,13,16,18,23,25 y 30 , tu color es el rojo y naranja, tus signos compatibles escorpión, acuario y piscis, tu mejor dia es el miércoles, dedícate en cuerpo ,alma y espíritu a ser mejor todos los días de tu vida, tus números de la suerte 09,32 y 36,tu punto debil las hormonas y la tiroides, recuerda que lo tuyo es la comunicación y las relaciones políticas que eso te va ayudar acrecer mas en lo profesional sales de viaje dos veces en este mes una por vacaciones y otra para visitar a unos familiares, lo mejor que puede hacer tu signo de agua es ya no pedir opinión a los demás de lo que debes hacer mejor trata de seguir con tu intuición sensorial y veraz que te llegara el éxito que eso te ayuda a quitarte muchas envidias, ya olvídate de esa pareja que solo quería abusar de tu nobleza como persona por eso trata de empezar a conocer personas mas compatibles con tu signo, no dudes en estudiar en el extranjero que eso te ayudar a crecer mas como profesional, lo mejor que tiene tu signo de agua es tu prodigiosa memoria y siempre trata de remontarse en el pasado y no olvidar lo que le hacen eso se llama rencor así trata de dejar el pasado donde debe estar atrás de ti y tu mejor virtud es ser muy tenaz como el cangrejo y por eso siempre vas a llegar al éxito de tu vida , va ser un mes lleno de amores nuevos y prohibidos.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Torre que nos dice que en este mes de octubre tendras la propuesta de matrimonio o de un amor verdadero, esta carta también nos dice que no lo dudes en cambiarte de casa o de país que es el momento de mover energías para lo positivo, va ser unos dias de reinventarse en todos los sentidos, tus mejores días son 02,05,06,10,12,15,17,21,30 y 31, tu color es el verde y blanco, tus signos compatibles es aries, cáncer y sagitario, tus números son 13,15 y 28, tu mejor dia es el viernes, tú punto débil es la vista y garganta trata de cuidar tu salud, será un mes de estabilidad emocional, recuerda que tu signo es el mas apasionado del zodiaco y territorial eso significa que siempre tiene pareja a su lado y nunca deja a las demás relaciones amorosas es muy infiel por convicción así trata de aprender a quitar ese defecto en tu vida , en este mes de octubre te va llegar la oportunidad de crecer mas en la económico gracias a un nuevo empleo que te ofrecen o el hacer un negocio que te va dejar mas prosperidad, ya no peles tanto con tu familia o pareja recuerda que tienes que aprender a controlar tu carácter tan explosivo, te llega un regalo que no esperabas recuerda que tu signo siempre tiene la suerte de recibir muchas bendiciones en su vida, va ser un mes de salir dos o mas veces de viaje por cuestiones de proyectos nuevos, recuerda que en este mes de octubre atu signo le ayuda a estar en constante crecimiento profesional así que no lo dudes es el momento de tener mas estabilidad económica, te regalan una mascota que te hará muy feliz.

Virgo

En el mes de octubre te salió la carta del Mundo que nos dice que no tengas miedo al crecimiento profesional que es el momento de llevar acabo todas tus metas, esta carta del mundo nos indica que va ser un mes lleno de sorpresas económicas y cambios de residencia extranjera asi que no te preocupes es el momento de tomar decisiones para crecer, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 01,11,37, tu color es el verde y azul, tus signos compatibles capricornio, aries y tauro, tú punto los nervios y la depresión trata de quitarte eso de la mente y salirte hacer mas ejercicio y dormir a tus horas, tus mejores días son 01,03,10,12,15,20,21,25 y 31 de octubre, tendrán dos golpes de suerte en este mes y será en cuestiones de cerrar contratos y el empezar negocios propios que serán muy exitosos, el otro golpe de suerte va ser con los juegos de azar, en este mes diez para los signos de virgo podrán cerrar cirulos amorosos y empezar de nuevo en cuestión de una pareja estable, no deben de prestar dinero porque les robaran la buena suerte es mejor decir no tengo y a quedarte sin tu luz económica, tramites de pagos de escuela y de empezar a estudiar idiomas o comercio internacional , a los virgos que están casados deberán tener paciencia con su familia y protegerlos de cualquier problema, va ser de dos viajes y de conocer personas importantes de otros países, trata de no darle mucha importancia a lo que dicen de ti y seguir igual de autentico , tendrás una ayuda espiritual muy fuerte en este mes así que tu pide que se te dará, recuerda que no puedes pedir algo que no se te dio y mas en lo amoroso esa relación de pareja nunca estuvo contigo así trata de olvidar esos momentos y comenzar de nuevo

Libra

En el tarot te salió la carta de la Estrella que nos dice que va ser un gran mes para tu signo y mas porque estas de cumpleaños así deberás de aprovechar todas las oportunidades de cambios de trabajo y proyectos de mejor pagados, el mejor regalo para el signo de libra es la invitación a un viaje, algo de joyería que sea de oro porque les gusta el lucir y una buena cartera porque les gusta guardar bien el dinero, tu mejores días son ,01,03,06,09,10,11,15,19,21 y 27 en esos días cualquier cambio que puedas hacer te saldrá de lo mejor, tus signos compatibles acuario, piscis y leo, tus números mágicos 07,19 y 23, tu mejor dia es el jueves, tu punto débil el insomnio y los pies , va ser un mes de nuevos viajes y explorar mas tu contorno donde vives, recuerden que este mes va dominar la justicia en el signo de libra y podrán resolver asuntos que tenían complicado en cuestiones legales, la buena suerte les va sonreír tres veces en este mes y va estar relacionado a todo lo que tiene que ver con negocios propios o ventas que eso les va dar a ganar y otro golpe de suerte va estar relacionado con compra de tu casa o cambio de cuidad que va hacer progresar en tu vida personal, a los libra que están casados deberán tener cuidado con los pleitos por celos o por cuidar mucho a tu pareja trata de darle su espacio a cada quien, a los libra que están solteros los va estar rodeando mucho los amores prohibidos o comprometidos así traten de poner control en ese sentidos, tomaran otra vez los estudios y va ser en publicidad o comercio internacional , cambian su carro por uno más reciente, en este mes se hacen una cirugía estética que les va ayudar mucho a sentirse y verse de lo mejor, trata de ayudar a un amigo que va tener problemas de asuntos de divorcio, a las amigas libra deben tener cuidado con embarazos no previstos, te regalan una mascota.

Escorpión

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mago que nos dice que el mes de octubre va ser triunfos en las manos y poder realizar todas tus metas que tendrás previstas que van a ser 31 días mágicos en todo lo que vayas a realizar, esta carta también te dice que tengas cuidado con personas muy cercanas ati que te quieren ver destruido así que trata de protegerte siempre, tus mejores días son 01,06,07,08,10,15,20,21,25 y 31 , tu color es el azul y blanco, tus signos compatibles piscis, géminis y cáncer ,tu mejor día es el lunes, tus números mágicos 05,06,21,tu punto débil el estomago y la gastritis trata de alimentarte mejor, recuerda que en este mes empieza tu época de abundancia por tu cumpleaños después del día 21 de octubre así que no lo dudes en hacer esos cambios positivos en tu trabajo y el poner ese negocio que tanto deseas que tendrán la oportunidad de crecer mucho económicamente, en si este mes les brillara el oro así que tendrán que aprovechar esta racha de buena suerte , recuerden que todos los del signo de escorpión siempre ven por los demás por eso casi siempre son servidores públicos, políticos o doctores y todo lo relacionado comercio exterior así trata de estudiar una carrera universitaria ,será un mes increíble en el amor para los que están solteros de este signo por fin encuentran el amor verdadero, recuerda que el escorpión cree mucho en el amor verdadero pero el único problema es que siempre quedan muy mal con su ex parejas y hablan de mucho odio por eso este mes les recomiendo cerrar círculos amorosos y quedar en paz, en este mes terminas problemas legales a tu favor , te haces una operación de tus ojos y sales de lo mejor ,en cuestión de salud debes de tener cuidado con las enfermedades sexuales y de garganta , octubre de salir de viaje para festejar tu cumpleaños,

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Juicio que sin duda es el momento ideal de hacer esos cambios positivos en cuestión de trabajo y estabilidad profesional que estas en tu mejor momento en que te nombre para un mejor puesto laboral, ten cuidado con problemas de divorcio o pleitos legales trata de solucionarlos de la mejor manera, tus mejores días son 02,04,07,09,15,18,21,25 y 30 de octubre, tu color es el rojo y blanco, tus números de lotería 08,20 y 40,tu mejor día es el viernes, hazte notar con un cambio de look, tu punto débil la espalda y el cuello tensión nerviosa, recuerda que tu signo es muy simpático y por eso siempre vas estar rodeado de muchas personas de buenas energías que te van hacer sentir de lo mejor que tu signo es el viajero del zodiaco por eso este mes de octubre tendrás de cambios de residencia, en el amor siempre habla de estar enamorado mas porque eres fuego y eso te hace ser muy sexual por eso este mes te dicen que si al amor, en este mes tendrás dos golpes de suerte y va estar relacionado en la compra de una casa que te hará sentir de lo mejor, el otro golpe de suerte va ser en cuestiones de trabajo y progresar más en tu carrera profesional, en cuestiones de salud debes de tener cuidado con la comida y mantenerte a dieta siempre para evitar problemas de intestino , trata de cuidar tu dinero y no hacer gastos que no vas a necesitar.

Capricornio

En este mes de octubre la carta del tarot que te va dominar es el loco que te dice que el dinero va fluir sin dificultad que hagas la inversiones que tienes en planes para que te puedas realizar mas en tu patrimonio, esta carta del loco también te indica que es el momento de madurar y dejar atrás las inseguridades que este mes de octubre reinara la estabilidad emocional, cuidado con los vicios trata de controlarlos, tu punto débil es el reflujo y la gastritis trata de comer mejor, tus mejores días son01,04,05,10,11,14,15,21,23,30 y 31 de octubre, tu color es el rojo y azul ,tus signos compatibles tauro, cáncer y virgo, tu mejor día es el martes, va ser un mes de estar administrando mas tu dinero y no gastar por gastar así siempre pensar dos veces lo que vayas a comprar, recuerden que este signo lo domina las leyes o comunicaciones por eso es importante que tomen un curso de estas carreras universitarias , para los capricornio que están en planes de poner un negocio debes de hacerlo que las energías positivas van estar muy fuertes en tu vida y para los que quieren comprar una casa o sacar un crédito se les va poder dar sin problema, a los capricornio que están casados tendrán muchos problemas de infidelidad o mentiras dentro de su matrimonio así que traten de hablar siempre con la verdad, sales dos veces de viaje en este mes de octubre que lo vas a disfrutar mucho, en casa de tus padres vas a saber de una enfermedad así trata de visitarlos mas seguidos y darles las ayudan que necesitan , si estas estudiando debes de poner mas atención mas tus clases y tener mas ordenado en tus cosas personales, te regalan una mascota.

Acuario

En este mes de octubre la carta del ermitaño será tu guía y te indica que tengas cuidado con las decisiones que vayas a tomar en cuestión amorosa recuerda que es mejor conocerse y darse tiempo a comentar errores fuertes en tu vida, esta carta también nos dice que cualquier problema laboral o legal que estes atravesando vas a poder solucionar sin ningún problema así trata de sacar adelante todo lo que tengas atrasados, mes de salir de viaje y de mover las energías a tu favor, tus mejores días son 01,03,05,06,12,15,18,23,25 y 30 de octubre, tu color es el azul y blanco ,tus signos compatibles tauro, géminis y libra, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos 18,24 y 30,cuidado con las torceduras y caídas, en mes de octubre para los nacidos bajo el signo de Acuario van a lograr los objetivos que se propongan y más en cuestiones de ser feliz y tener una pareja estable , este mes tendrás la fortuna de salir de viaje que te hará sentir de lo mejor, en tu familia tendrán sobrino nuevo, cuídate mucho de los chismes y problemas en el trabajo trata de no relacionarte con nadie en cuestiones amorosas y menos con personas comprometidas para no te perjudique en tu desempeño laboral, Octubre entras a tu mejor mes y más porque estás en tu etapa de renacimiento total de tu energía recuerda que signo es más independiente y fuerte de todo el zodiaco y este mes diez va ser de cambios muy positivos, yo sé que a veces pasas por situación muy fuertes y de mucho dolor pero tu signo está hecho para soportar todo lo que le ponen de pruebas en la vida, preparas ya todo lo relacionado a pagos de los cursos de idioma recuerda que tu signo es el mas inteligente y por eso siempre necesitas estar ocupado, mes de octubre mágico para tu signo y mas porque una sorpresa que esperabas te llegara.

Piscis

En el carta del tarot te salió el Emperador que nos dice que va ser un mes de octubre lleno de cambios y prosperidad en cuestión laboral que no lo dudes en cambiarte a un mejor nivel, esta carta también te recomienda que entres a la política y a todo lo relacionado con trabajos en gobierno así que no lo dudes, cuidado con tu cerebro y mentalidad trata de estar mas relajado y seguir haciendo ejercicio, tu números mágicos son 41,42,77, tu color es el azul y verde, tus signos compatibles tauro, cáncer y virgo, tus días mágicos 03,04,07,11,15,16,20,21,24,25 y 31, recuerda no ponerte tú mismo limites a tu vida privada y que el amor es amor sin condición que estas en ese momento de tener una pareja estable y formar una familia, estarás en una etapa de quitarte todo lo negativo de tu vida que tu signo siempre despierta muchas envidias por eso a veces no te dejan avanzar por eso te recomiendo en este día 1 de octubre trata de prender una veladora blanca con canela en polvo y perfume tuyo arriba de la veladora y veras con esta sencilla receta la prosperidad vendrá a ti, te llega unos días de descanso y te vas de viaje con la familia, este mes va ser para los Piscis muy bueno sobre todo en lo relacionado a conocer personas muy importante en tu vida y que te va ayudar a hacer crecer más profesionalmente, en si para los piscianos tendrán un mes lleno de bendiciones y buenas noticias , seguirán con el ejercicio pero también hablaran de hacerse una cirugía estética para verse de lo mejor, recuerden que tu signo es el consentido de Dios así que tendrás toda la ayuda espiritual que necesites, va ser un mes lleno de oportunidades en el extranjero para que puedas desarrollar mas en tu ámbito profesional, resuelvas un problema familiar en cuestión de herencia o titulo de una casa, trata de sembrar arboles cerca de tu casa y estar constante contacto con la naturaleza.