Descubre el botón secreto que debes usar para que tu lavadora permanezca limpia

Es importante mantener la lavadora en óptimas condiciones para prolongar no solo su vida útil, sino que también asegurar que la ropa se lave eficientemente. Con el tiempo, la acumulación de suciedad, restos de jabón y moho puede llevar a olores desagradables y una disminución en su eficacia. Es un electrodoméstico que se mantiene húmedo y un lugar donde el mal olor y los gérmenes pueden establecerse si no hace una limpieza profunda cada determinado tiempo.

En algunos casos, el uso continuo de la lavadora puede hacer que deje de funcionar correctamente, manifestándose en olores desagradables, ropa que no se lava bien o problemas para evacuar el agua. Vale destacar que muchas veces no leemos las instrucciones de la máquina. Si no lo has hecho, te revelamos cuál es el botón secreto para que tu electrodoméstico quede en excelentes condiciones.

Evita malos olores en tu lavadora. Fuente: Pinterest

¿Cómo activar el botón secreto de la lavadora?

Este botón secreto se encuentra enfrente de la lavadora y está relacionado a la temperatura y es que según un estudio, calentar el agua representa un 90% del consumo total de energía y si elegimos un ciclo que opere con agua fría, estaremos ahorrando mucho dinero y energía hasta en un 50%. Si no lo encuentras con facilidad, puedes leer con atención el manual de instrucciones que te vino con el electrodoméstico.

Este botón te permitirá cambiar el agua caliente a fría y es por eso que tiene que mantenerse en automático. De todas maneras, lo recomendable es mantener la lavadora en buen estado. Para ello, usa solamente agua caliente en casos especiales; como en las manchas que sean difíciles de quitar.

Si no leíste las instrucciones de tu lavadora te indicamos cuál es el botón secreto. Fuente: Freepik

Es importante destacar que no se necesita añadir detergente para iniciar este programa. La lavadora está diseñada para llevar a cabo el proceso de limpieza por sí sola. Para ello utiliza ciclos de agua a alta temperatura y movimientos específicos del tambor para eliminar el polvo, los agentes de limpieza y cualquier otro residuo acumulado.