Es una de las películas más románticas de todos los tiempos, la protagoniza Winona Ryder y es ideal para ver en otoño

Película, romance y otoño. Esa es la combinación que describe a la siguiente recomendación de cine que se estrenó en los años 2000 y tuvo tanto éxito, que se volvió en un clásico del Séptimo Arte. Esta cinta es una de las películas románticas de todos los tiempos y la protagoniza la actriz estadounidense Winona Ryder, quien fue una de los rostros más destacables en esa década.

Se trata del largometraje “Autumn in New York”, que en México y Latinoamérica es llamada “Otoño en Nueva York” debido a que la historia se da en esta estación del año. La actriz, directora de cine, guionista y productora chinoestadounidense Joan Chen dirigió la película en la que la actriz nominada al Premio Oscar trabajó con el actor estadounidense Richard Gere.

De acuerdo con las sinópsis, la cinta gira en torno a una pareja que no tiene nada en común, excepto porque el pasado los une de manera sorprendente. Winona Ryder, de 52 años de edad, le da vida a Charlotte Fielding, quien es una joven de 22 años de edad que ama la poesía, es creativa y está llena de vida. Richard Gere, de 75 años, está a cargo de Will Keane, un seductor de casi 50 años que no busca una relación formal.

Winona Ryder y Richard Gere protagonizan “Otoño en Nueva York”. Foto: Pinterest.

De qué trata “Otoño en Nueva York”

Charlotte Fielding y Will Keane se conocen durante una cena en el restaurante del que él es dueño. La joven asiste con su abuela y amigos para celebrar su cumpleaños, lo que el empresario restaurantero nota porque todos lucen llamativos sombreros que realizó la misma festejada.

Inicialmente parecía que la elección del restaurante para el festejo cumpleañero fue al azar, pero la realidad es que Charlotte Fielding eligió el lugar porque leyó acerca de Will Keane, de quien se enamora al verlo en persona. El sentimiento es casi recíproco, excepto porque el cuarentón sintió más atracción, misma que casi desaparece cuando descubre que es hija de uno de sus grandes examores.

La actriz le dio vida a Charlotte Fielding. Foto: Pinterest.

A pesar de este contexto y la diferencia de edad, Charlotte Fielding y Will Keane tienen un romance lleno de altibajos. Además, la muerte acecha a uno de ellos, así que el luto se hace presente en la película que es una de las más conocidas en las carreras de Winona Ryder y Richard Gere.

Ficha de la película “Otoño en Nueva York”

Título original: “Autumn in New York”

Año de estreno: 2000

Duración: 105 minutos

País de origen: Estados Unidos

Dirección: Joan Chen

Guion: Allison Burnett

Elenco principal: Winona Ryder, Richard Gere, Anthony LaPaglia, Elaine Stritch, Vera Farmiga

Quién es Winona Ryder

Winona Ryder es una actriz estadounidense que se formó en el Teatro del Conservatorio estadounidense. Nació el 29 de octubre de 1971 en Winona, Minnesota. Debutó cinematográfica con la película “Lucas” (1986) y su gran momento llegó al darle vida a Lydia Deetz en “Beetlejuice” (1988). Esto provocó que su carrera despegara y en la década de 1990 fue una de las actrices más solicitadas, así que trabajó en diversas cintas, entre las que destacan las siguientes:

“Welcome Home, Roxy Carmichael”

“Drácula, de Bram Stoker”

“La edad de la inocencia”

“Mujercitas”

“Inocencia interrumpida”

En 1995 estuvo nominada en los Premios Óscar como Mejor actriz por la cinta “Mujercitas” y en 1994 estuvo nominada como Mejor actriz de reparto por la cinta “La edad de la inocencia”. Winona Ryder es considerada una de las mejores actrices de su generación debido a su versatilidad; a pesar de estos elogios, le atribuye su carrera al director de cine Tim Burton, quien estuvo a cargo de “Beetlejuice” en 1988.

