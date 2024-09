Los gustos musicales varían según las personas, las cuales se ven influenciadas sobre el lugar donde residen y sus círculos de pertenencia. Por ello, es muy difícil determinar cuál es la canción más hermosa de la historia. Sin embargo,la tecnología aceptó el desafío a través de la inteligencia artificial.

La inteligencia artificial es un elemento muy utilizado para hacer diferentes preguntas difíciles de contestar o crear imágenes y en esta oportunidad. Es por ello, que se le pidió a la herramienta que determinara cuál es la canción más hermosa de toda la historia. Hay muchos modelos, los más famosos son ChatGPT y Meta IA.

Descubre qué dijo la IA sobre la canción más hermosa.

Fuente: Pinterest

Esta es la respuesta de IA

Una de las IA más populares en la actualidad, ChatGPT de OpenAi, analizó la mayor cantidad de temas musicales que tiene almacenados en su base de datos y escogió cuál es el más bello. La conclusión generó polémica, ya que si bien muchos coinciden, no son pocos los que tienen una opinión muy diferente.Igualmente, a la hora de dar su veredicto, ChatGPT aclaró: "Elegir la canción más hermosa de la historia es bastante subjetivo, ya que depende mucho del gusto personal y del contexto cultural de cada quien. Sin embargo, hay algunas canciones que frecuentemente se destacan por su belleza y su impacto en la historia de la música".

ChatGPT expresó que la elección de la canción más bella es subjetiva y “una elección destacada podría ser Clair de Lune, de Claude Debussy”. Esta es una opción que varias personas comparten, pero muchos otros no. “Esta pieza, con su delicadeza y profundidad emocional, captura la esencia de la belleza musical a través de su atmósfera etérea y su compleja simplicidad. La forma en que el piano evoca imágenes del claroscuro de la luna, crea una experiencia auditiva que muchos consideran sublime. La combinación de su melodía fluida y su armonía rica la convierte en una de las obras más queridas y apreciadas en la historia de la música clásica”.

Los modelos más famosos de IA no coincidieron en la elección de la canción más hermosa.

Fuente: Freepik

Al consultarle a Meta IA, expresó sus diferencias con ChatGPT. “Clair de Lune es una obra maestra del impresionismo, con una belleza etérea y dreamy, pero mi elección tiene un toque más íntimo y personal”. Prefiere “River Flows in You”, de Yiruma. “Mientras Clair de Lune es como un paisaje lunar, River Flows in You es como un diario personal, un flujo de emociones y pensamientos que nos invita a reflexionar”.