Joven graba intensa turbulencia durante su vuelo: “Es como una gelatina” | VIDEO

¿Alguna vez te has preguntado cómo se ven y sienten las turbulencias en un avión? Aunque las películas siempre nos han mostrado un panorama sobre una situación como esta, lo cierto es que en la realidad el escenario puede ser cien veces peor y así nos lo acaba de demostrar una joven que grabó el momento exacto en el que la nave en la que viajaba con docenas de personas pasó un muy mal rato en el que los nervios y el terror se hicieron presentes.

De acuerdo con la joven, la experiencia "fue como estar en una montaña rusa, pero en el aire", lo que resulta realmente aterrador, pues es como ir subiendo y bajando a toda velocidad, mientras el cuerpo se separa ligeramente del asiento como efecto de la turbulencia y la gravedad. Aunque la mujer no precisó dónde ocurrió el incidente, presumió las imágenes en video en TikTok y, como era de esperarse rápidamente se volvieron virales.

Fue Martha del Hoyo (@marthadelhoyo) la que compartió el momento de pánico que vivió en medio de risas nerviosas que ni ella misma se explicaba sobre el momento; el clip dura poco más de dos minutos, pero la creadora de contenido no precisó cuánto tiempo duró la turbulencia en el aire. Además, las tomas causaron furor en TikTok, ya que durante los intensos movimientos, la joven se maquilló, intentó leer y escuchar música para olvidarse de lo que pasaba.

Afirmó que se siente como una caída libre. (Foto: TikTok @marthadelhoyo)

"La peor turbulencia que he vivido en mi vida", fueron las palabras que escribió la joven en su video, mismo que inicia con un asiento de avión perfectamente iluminado cuando de pronto el intenso movimiento se empezó a sentir y ella rápidamente se llevó las manos a la boca como una reacción de los nervios. "Por alguna razón reaccioné con mucha risa", agregó.

De acuerdo con lo que contó Martha, para calmar sus nervios empezó a maquillarse en medio del preocupante momento. "Y me puse a arreglarme yo si me caigo, mínimo verme bien", se lee en el clip mientras la joven se pintaba los labios. Poco a poco la turbulencia aumenta y las luces se apagan, aunque ella siempre lució una sonrisa de la que pidió ayuda a los psicólogos para saber porqué no podía dejar de estar sonriente.

El video que se volvió viral dejó ver a la mujer escuchando música relajante, así como sosteniendo un libro como si lo quisiera leer, pero lo peor a penas venía. "Aquí se sintió caída libre", "ahí no brinqué yo, el avión bajó tan rápido y fuerte que se subió el cuerpo por inercia", "mantengan la calma, ya todos miados", "ahí dije ok se está descontrolando mucho", "pero yo sé que la turbulencia no es el avión cayéndose, es como una gelatina" y "aquí ya se sintió que se iba a estabilizar yo así", dieron algunos de los comentarios que agregó Martha.

Por los nervios no podía dejar de sonreír. (Foto: TikTok @marthadelhoyo)

Luego de ver el video, en TikTok las reacciones no se hicieron esperar con comentarios como "turbulencia es como gelatina", "el tiktok de la gelatina me cambió la vida al experimentar una turbulencia, ahora ya hasta me duermo mientras pasa", "no importa la edad que tengas, ni lo valiente que seas... siempre le vas a tener miedo a la turbulencia" y "qué ruta era para no tomarla jaja", se lee en la red.

¿Cuál es la teoría de la gelatina para la turbulencia?

Las turbulencias durante un vuelo suelen causar mucha preocupación e incluso miedo por llegar a pensar que el avión caerá con cientos de pasajeros a bordo; sin embargo, para cambiar la perspectiva de muchas personas muchos expertos en aviación, pilotos y sobrecargos han hablado sobre la teoría de la gelatina que explica lo que ocurre en las turbulencias. Cabe recordar que la joven que grabó el momento de terror en su avión también hizo mención de esta explicación.

La azafata Alita de la Vega (@alitadelavega en TikTok) explicó cómo se relaciona una gelatina con la turbulencia. En un video metió un arándano dentro de la gelatina; que corresponden al aire y al avión, respectivamente. "Como pueden ver ahora nuestro avión está volando en el aire, por lo que cuenta con presión por abajo, por arriba y por todos lados, así que si repentinamente este aire comenzara a moverse hacia todos lados es imposible que el avión se desplomara gracias a la presión que tiene por todos lados y a que está atorado dentro de la gelatina", dijo.

La presión del aire durante una turbulencia impide que el avión se desplome. (Foto: TikTok @alitadelavega)

De acuerdo con la experta, nunca ha existido un avión que se estrelle durante una turbulencia, por lo que recomendó a los internautas pensar que están dentro de una gelatina para relajarse y esperar a que pasara el peor momento.

Video: así se ve y siente una turbulencia de avión