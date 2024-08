Maribel Guardia fue testigo de cómo Laura Bozzo rechazó un anillo de compromiso: VIDEO

Hace un tiempo Maribel Guardia compartió un relato sorprendente sobre una propuesta de matrimonio fallida entre la controversial presentadora Laura Bozzo y su entonces pareja, Christian Zuárez. Este suceso, que dejó atónitos a todos los presentes, se ha convertido en una anécdota inolvidable en el mundo del espectáculo. Recientemente se volvió tendencia de nueva cuenta.

Durante una fiesta organizada por Zuárez en la que asistieron varias personalidades del medio artístico, todo parecía estar preparado para una velada mágica. En el clímax de la celebración, Zuárez, decidido a formalizar su relación con Bozzo, se arrodilló frente a ella con una elegante caja roja en la mano. Dentro, un anillo de diamantes deslumbrante esperaba la respuesta de Bozzo. Pero las cosas no salieron como él esperaba.

No se arrepiente de lo que hizo. Foto: @Unicable / TikTok.

Maribel Guardia: ¿qué hizo Laura Bozzo?

"Christian sacó un brillante enorme, se arrodilló y le declaró su amor a Laura. En ese momento, el cielo de Acapulco se iluminó con fuegos artificiales", narró Maribel Guardia, quien presenció el emotivo momento.Sin embargo, lo que prometía ser una noche de ensueño se convirtió rápidamente en un episodio amargo.

Fue un momento muy impactante. Foto: @Unicable / TikTok.

"Todos estábamos emocionados, esperando que Laura dijera que sí. Pero, inesperadamente, ella lo miró y le dijo: 'Eres un pelotudo, pedazo de mier...' y le lanzó el anillo en la cara", continuó Guardia. La sorpresa y el desconcierto fueron evidentes entre los invitados, quienes no podían creer lo que estaban presenciando. La reacción de Bozzo dejó a Christian Zuárez devastado. Según Maribel Guardia, el novio rechazado rompió en llanto mientras Bozzo se alejaba furiosa y se encerraba en una habitación, dejando a todos los invitados en un incómodo silencio. "Christian comenzó a llorar desconsoladamente y Laura se encerró en un cuarto. Los invitados nos quedamos mirándonos sin saber qué hacer", agregó la actriz.

¿Por qué lo rechazó Laura Bozzo?

Este incidente, aunque impactante, también ha dado lugar a reflexiones por parte de Bozzo. En declaraciones posteriores, Laura Bozzo afirmó que rechazar la propuesta de Zuárez fue la decisión correcta. "No casarme con Christian fue lo mejor que pude hacer. Las cosas no siempre son como parecen, y esa noche me di cuenta de muchas cosas", comentó Bozzo.