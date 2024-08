Lady Di fue nombrada “La princesa del pueblo” por esta emotiva razón

Aunque el nombre verdadero de la princesa Diana es Diana Frances Spencer, a lo largo de su vida fue llamada de varias maneras debido al rol que tuvo en la familia real británica luego de que se casó con Carlos III, quien actualmente se desempeña como rey de Inglaterra.

La madre de los príncipes William y Harry también fue conocida como Lady Di y Diana de Gales, pero especialmente fue llamada “La princesa del pueblo”. Este último “título” fue el más importante para la fallecida integrante de la corona británica, ya que su origen es especial y único.

La princesa Diana se caracterizó por apoyar causas humanas. Foto: Instagram.

Por qué la princesa Diana es llamada “La princesa del pueblo”

La princesa Diana, quien falleció a los 36 años de edad el 31 de agosto de 1997, pasó a la historia por su labor humanitaria en pro de quienes más lo necesitan, ya que luchó por la eliminación de las minas terrestres y trabajó para apoyar a quienes padecían SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida.

Aunque no alcanzó a llegar al trono y ser reina, la misma gente la coronó como “La princesa del pueblo”. Este nombramiento ganó fuerza en 1992, año en que Diana de Gales y Carlos III se separaron porque un periodista la llamó “la única princesa del pueblo”.

“Me gustaría ser reina del corazón de la gente, en el corazón de la gente, pero no me veo siendo reina de este país. No creo que mucha gente quiera que sea reina”, expuso la princesa Diana en la “entrevista del siglo”.

Aunque era parte de la realeza británica, Lady Di siempre fue sencilla y mantuvo su espíritu libre. Foto: Instagram.

Qué dijo la princesa Diana en la “entrevista del siglo”

En 1995, Lady Di le concedió una entrevista al periodista Martin Bashi, quien trabajaba para la BBC. Diana de Gales accedió a charlas tras separarse de Carlos III, razón por la que se trata de la “entrevista del siglo”. La monarca habló de los altibajos en su vida, especialmente por la mediática separación de su exesposo, precisando “éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado”, con lo que se refirió a Camila Parker.

Más allá de esto, la princesa Diana expresó “me gustaría ser reina del corazón de la gente, en el corazón de la gente, pero no me veo siendo reina de este país. No creo que mucha gente quiera que sea reina”. Habló de esto luego de ser cuestiona acerca de por qué creía que nunca portaría la corona de la familia británica.