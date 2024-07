Joven recibe de su novio un ramo buchón y ella responde: "que se lo mande a la otra" | VIDEO

Las historias de infidelidad siempre dejan mucho de qué hablar y de ahí que se retraten en libros, películas o series que, aunque sabemos que es ficción nos hace sentir el coraje y el dolor de quien fue la persona que quedó en el olvido; sin embargo, todo cambia cuando sabemos que se trata de algo real, pues si bien estos sentimientos se hacen presentes, también lo hace la empatía y la compasión por quien fue traicionado.

Y así quedó claro en un nuevo video viral de TikTok, donde miles de internautas se mostraron solidaros con una joven que fue traicionada por su pareja y que en el intento de él por enmendar las cosas y hacer que su amada olvidara y personara lo que pasó, dejó un momento viral. En su intento por remediar la situación y rescatar la relación, él le mandó un ramo buchón de rosas rojas y ella no dudó ni un segundo en dejar claro que no hay perdón: "que se lo mande a la otra", dijo.

El trabajador aseguró que quien mandaba las flores estaba muy arrepentido. (Foto: TikTok @floreselpatronpuebla)

Le manda flores a su novia y ella responde: "que se lo mande a la otra"

En TikTok surgió "Flores El Patrón", quien se encarga de llevarle ramos buchones a las personas haciendo todo un espectáculo de gritos, confeti, música a todo volumen y la sorpresa para quien recibe el arreglo floral, aunque muchos aseguran que el verdadero y original es el de la Ciudad de México, lo cierto es que también existen otros más a lo ancho del país. Y el cas viral del momento relacionado a este negocio ocurrió en Puebla, donde el repartidor se llevó una fuerte sorpresa al ver que no todo salió como en otras ocasiones.

El video en cuestión muestra a una persona grabando a la "señorita Paola", quien recibe un enorme ramo de rosas rojas por parte del "patrón"; mientras el hombre hace su entrega, relata que en el pedido le contaron que ella está enojada por una traición y que su amado, muy "arrepentido" de "todas las cosas que le hizo", le mandó tremendo detalle para conseguir su perdón.

En redes aplaudieron el momento. (Foto: TikTok @floreselpatronpuebla)

Mientras el discurso continúa, el trabajador se encarga de dejar en claro que quien manda las flores está dispuesto a cambiar en todo lo que le pida su amada por el gran amor que le tiene. Finalmente, entrega las flores y le pide a la joven que perdone a su pareja por lo ocurrido y antes de retirarse le pide que dé una palabras para "el patrón"; pensativa, pero honesta responde:

"Que se lo mande a la otra. ¿Sí le va a mandar el video?", se escucha decir antes de que el clip se corte.

La grabación de TikTok ya acumula más de dos millones de reproducciones y los internautas no dudaron en mostrarle su apoyo a la joven e incluso le aplauden el no perdonar una infidelidad. En la sección de comentarios se leen opiniones como: "señorita Paola ya llegará quién le mandara flores porque está enamorado y no se arrepiente", "educada, dejó que terminaran su trabajo, con amor propio, corazón roto y mucha dignidad respondió", "a mí me dicen 'pues piensa lo que quieras'", "las rosas son tan bonitas como para que las usen para pedir perdón" y "señorita Paola sáquele todo lo que pueda porque una infidelidad no es un error, es una decisión".