VIDEO: un par de toros enfurecidos se meten a “robar” y destruir un Oxxo en calles de Tlajomulco

Como si se tratara de una edición especial para recordar la frase México mágico, en redes sociales se hizo viral un video en el que se observa cómo un toro ingresa a un Oxxo. El clip ha dado de qué hablar y también ha robado una que otra risa, pese al susto que se llevaron los empleados de la tienda de conveniencia que es parte de Fomento Económico Mexicano (Femsa).

El video se encuentra en diferentes plataformas, así como en la red social X, antes llamada Twitter. La cuenta Libro negro (@Libro_negro_) se ha sumado a los perfiles que difunden el clip, que acompañaron con la leyenda “sabes que Tlajomulco es un rancho cuando quienes asaltan los Oxxos son vacas y no humanos”.

Al parecer, los empleados resultaron ilesos. Foto: captura de video Libro negro.

Toro se hace viral por “robar” en un Oxxo

De acuerdo con Libro negro, los hechos acontecieron en un Oxxo situado en Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, cuya población era de 727,750 habitantes, de acuerdo con cifras de 2020. El video del toro ha captado la atención debido a que, al parecer, los empleados ya habían visto que se aproximaba y por eso cerraron la tienda.

A pesar de esto, el gran animal embistió la entrada e incluso derribó una de las dos puertas. Segundos antes de que esto sucediera, los trabajadores, un hombre y una mujer, se resguardaron para evitar salir lastimados. Todo indica que los trabajadores de Femsa se libraron de la situación y sólo hay daños materiales.

Incidente termina con daños materiales

Para amenizar el video, de fondo se escucha la canción “Si no quieres no” de Luis R Conriquez y Neton Vega. Esta resulta ideal para exponer la gran entrada del toro. “Me preguntó cómo le explicas a la aseguradora esto”, cuestionó un usuario de X, mientras que otros otras personas reaccionaron a manera de broma y escribieron “se me olvidó comprar la leche” y “ya no sé qué da más miedo, si un toro o un asaltante”.

Además, hubo quienes expusieron que Oxxo tendrá que cambiar el color del uniforme que es rojo, a fin de no llamar la atención de los toros. Esto se debe a que existe la creencia de que este color influye en el comportamiento de los toros durante las corridas de toros; sin embargo, no hay una explicación científica que avale esto.