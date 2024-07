Skincare a altas temperaturas en este verano caluroso

HIDRATA

En esta temporada busca texturas ligeras y refrescantes como puede ser un gel que mantendrá la humectación de tu piel sin dejar una sensación pesada o grasosa, sobre todo si tiendes a piel grasa (que en este caso incluso puedes optar por fórmulas de acabado mate).

Crema, Chanel

REFRESCA

Los mist y aguas termales serán tus mejores amigos estos días. Puedes aplicar durante el día para refrescar e hidratar, incluso ayuda a darle vida de nuevo al maquillaje con el paso de las horas y las temperaturas altas. Rocía un poco sobre el rostro y siente cómo humecta y energiza al instante.

Mist, Caudalie

CAMBIA

En esta época no uses productos con ácido salicílico, AHAS, BHAs, peelings, entre otras sustancias que son más agresivas y que pueden causar manchas o irritación. Si vas a aplicar algún producto que sea de noche y los días que no estarás directamente bajo los rayos del sol. Trata de usar productos con ingredientes calmantes.

Agua micelar, Kumiko

DOBLE LIMPIEZA

El sudor, la contaminación, y demás agresores externos pueden opacar y tapar los poros, por ello es importante hacer una limpieza primero con agua micelar para quitar maquillaje y residuos de suciedad (pasa dos algodones), y después lava con tu jabón para el rostro.

Limpiador, Clarins

PROTECTOR SOLAR

Todos los días, no importa si no sales de casa, usa un protector solar que sea de amplio espectro y alta cobertura (30+,50+) en rostro, cuello y cuerpo. Dentro de tu rutina de belleza por la mañana será el último paso antes del maquillaje o puedes utilizar alguno con color.

SPF, Shiseido

Por Ailedd Menduet

Fotos: Cortesía

MAAZ