Estos son los cuatro animales del horóscopo chino más exitosos del 4 al 9 de julio, gracias a la semana del Conejo de Madera

La cultura china utiliza como método de predicción la astrología basada en su propio calendario. Se trata de una disciplina ancestral capaz de predecir situaciones futuras y presagiar el destino de una persona con solo conocer su fecha de nacimiento.

Según los estudios de la astrología oriental, cada año está regido por un animal y un elemento, que abre el abanico a otras posibilidades relacionadas a distintos eventos astrológicos. Esta semana hablamos del Conejo de Madera. De acuerdo con el horóscopo chino no tradicional se trata de un período del calendario influenciado por las energías de este animal, principalmente relacionadas a la armonía, la abundancia y el éxito en nuevas oportunidades.

Búfalo o Buey

(1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Los próximos días serán de oportunidades financieras y laborales. Deberás activar tu sexto sentido para no perderte ninguna de las oportunidades que los astros te tienen preparadas. Tendrás éxito en un proyecto importante pero para esto necesitas prepararte mentalmente para no sucumbir al estrés. Estarás muy compenetrado en tus logros profesionales, pero no debes descuidar a tu pareja y familia, porque ellos serán tu refugio de confianza, comprensión y armonía.

Tigre

(1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El tigre se caracteriza por su pasión por la aventura, por lo que la combinación con la armonía del conejo transformará tu semana. Aprovecha el dinamismo para avanzar en tus metas y animarte a tomar nuevos riesgos. Podrás coronar tu semana teniendo éxito en el amor, si estas soltero es un buen momento para declararse ante esa persona que llama tu atención, para los tigres que están en pareja las muestras de pasión espontáneas te ayudarán a generar el clima perfecto para el amor.

Conejo

(1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

En tu semana por supuesto que las energías de los astros te favorecen. Se agudizará tu creatividad y estarás inspirado a crear en todos los ámbitos de tu vida. Serás exitoso en nuevos proyectos si sigues tu intuición. Aprovecha para fortalecer tu relación con tu pareja utilizando la creatividad en planes y regalos.

Mono

(1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Arranca este período cuidando tu salud física y mental. Evita las situaciones que te generen estrés o que puedan alterar tu estado de ánimo. Si tu salud y tus energías están alineadas podrás dedicarte enteramente a la ejecución de proyectos que puedan ser tu sustento económico principal a futuro. Lleva esta misma lógica al plano sentimental, busca comunicarle a tu pareja lo que sientes y hagan planes que los distraigan de la rutina.

