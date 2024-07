Alejandro Maldonado confesó que el poder del yoga cambió su vida

Alejandro Maldonado es reconocido por su larga trayectoria dentro de la disciplina del yoga, en la cual inició desde que tenía 19 años, “tomé una clase, iba sin muchas expectativas. Y sí iba con un poquito de reparo, porque dije, ‘yo no quiero que me vayan a evangelizar, y que me tenga que cambiar de nombre y vestirme de blanco’."

"Pero no sucedió nada de eso, sino que desde el primer momento en esta clase me di cuenta de qué estaba haciendo yo con mi vida”, recordó, “traía unos dolores de espalda, porque siempre he hecho mucho deporte, tremendos a esa edad, y empecé a reflexionar sobre muchas cosas. Empecé a estudiarlo con mucha más seriedad, porque me di cuenta del gran aporte que podría representar esto para mi salud en general”.

Asimismo, nos habló de que aunque pudiera parecer muy cliché, sí es una herramienta para encontrarnos a nosotros mismos.

“Tiene mucha profundidad, nos perdemos muy fácil entre tantos mensajes que recibimos todo el tiempo y tantos comentarios por todos lados, de todo, no sólo de nosotros. Pero es mucha información, cada vez más. Siempre lo digo, es muy fácil que de repente digas cosas que no querías decir o hagas cosas que no quieras hacer. Pero también es muy fácil tomarse un tiempo todos los días para empezar a revisar cómo estoy respirando."

"¿Qué de todo lo que como realmente está vivo y me aporta vitalidad? ¿Qué de todas las cosas que veo realmente me aportan? Porque debe ser un equilibrio de todo. Tampoco se trata de ir al extremo, vivir en una cueva y ser 100% natural cuando vivimos en una era de muchísimos procesos en muchos sentidos, pero tratar de mantener un equilibrio y estar en contacto con las cosas que nos hacen estar bien”.

“La vida comienza con una inhalación y terminará con una exhalación”, es uno de los grandes aprendizajes que ha tenido Alejandro a lo largo de este tiempo, “y parece que lo sabes, pero ha sido todo un aprendizaje comprenderlo. Entrar en esa compañía que tenemos siempre, que es este aire. Descubrir cómo no sólo es oxígeno, estar pendiente de él y de repente decir, ¿cómo es que le permito entrar? Y mientras más agradable le permito entrar, más toma mi vida y mejor me siento conmigo. Es algo bien difícil de explicar porque no tiene que ver con nada más, es una sensación de poder muy fuerte, de saber que yo me puedo autoprovocar estar bien. Esa es de las enseñanzas más grandes y más fuertes”.

Habló de sus aprendizajes. Foto: Alfredo Pelcastre

APRENDER A RESPIRAR

Lo hacemos todo el tiempo en automático, pero cómo llevarlo a una práctica en consciencia por unos minutos puede cambiar diversos factores en nuestra vida. “Ahorita mismo, ahí donde estamos, sencillamente, poner atención. El aire que está entrando, sin modificarlo, y el aire que está saliendo en este momento, es suficiente como para que mi corazón diga, ‘¿esa respiración podría evitar un infarto?’.

Tú solito con tu propia conciencia empezar a preguntarte, ¿cómo sería una forma constructiva de respirar? ‘A ver, si estoy respirando así, y quiero respirar mejor, ¿qué sería mejor?’ Bueno, de entrada, que pueda aprovechar al máximo el aparato respiratorio, es decir, que se expandan más los pulmones. Entonces empieces a enderezar tu postura tú solito, donde sientas que los pulmones puedan expandirse más. Que entre el aire solo de forma agradable.

"No busques que entre mucho, ni que salga mucho. Primero, solo busca que sienta agradable mi cuerpo, cómo jalo yo este aire, cómo lo dejo salir, y es el que me mantiene vivo. Ahora, si ya sé que me mantiene vivo, ya enderecé mi postura, ya es agradable esto, hazlo un poco más agradable haciéndolo más profundo, que sea más larga la inhalación y más extensa la exhalación, sin prisa. De verdad, imagínate todo lo que empiezan a sentir tus órganos de que les estás poniendo atención”, aseguró Maldonado.

Quien nos compartió que para crear este hábito tan saludable podemos empezar a hacerlo tres veces al día por unos minutos, lo que dura una canción, puedes hacerlo antes o después de los alimentos para asimilar mejor los nutrientes. “Le va a dar mucha salud a tus células, a tu sangre, pero sobre todo lo que va a cambiar después de tanto oxígeno en tu mente es, ¿a qué le estoy dando importancia? Entonces empiezas a cambiar tu visión, tu enfoque, lo que es importante para ti”, añadió Alejandro Maldonado.

El mejor consejo para iniciar en esta práctica que nos da Alejandro es:

“Lo que yo les recomiendo es que no hay nada como una clase presencial. Y que vayas a la clase y que experimentes. Hay diferentes tipos de yoga, diferentes tipos de maestros, siente la energía del maestro, siente cómo te sientes tú en la clase y encuentra el estilo. Empieza por alguna clase corta que te llame la atención, pero ponte atención tú a ti cuando lo estés haciendo y revisa si realmente es yoga. ¿Cómo sabes si estás recibiendo yoga?

"Porque el yoga busca en primer y último término calmar la turbulencia mental. Si estás consiguiendo eso, sí estás haciendo yoga. Pero si solo eres más flexible, si solo sabes amarrarte como un chicle por un lado y por el otro, no está mal, pero eso no es yoga”. Además, de poder terminar con ciertos mitos como “tienes que poner la mente en blanco, la mente nunca se pone en blanco."

"El mito de que te puedes quedar en el viaje después de tantas respiraciones y meditación. El mito de que una persona que hace yoga nunca se enoja o nunca pierde el equilibrio. Como te decía, no se trata de volvernos perfectos y que ya no te salgas de tu centro nunca, al menos a mí no me interesa, a mí lo que me gustó es que me enseñó a regresar a mi casa, regresar a mí”.

Maldonado es reconocido en la TV. Foto: Alfredo Pelcastre

HA DICHO

“Lo que tú puedes hacer por ti, para mí, ha sido de las enseñanzas más fuertes’’.

EN EQUILIBRIO

Ritual en las mañanas:

Comienza con la respiración y lavarme los dientes, después un vaso de agua tibia con vinagre y limón.

El mejor consejo que te han dado:

"Nunca te des por ofendido".

Antes de ir a dormir:

Veo algo que me haga reír mucho, por ejemplo, en TikTok, agradezco a los que lo hacen (risas).

Por Ailedd Menduet

Fotos: Alfredo Pelcastre

