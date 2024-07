¿Qué es el Síndrome de Rebeca y cómo saber si lo padeces?

¿Sabes qué es el Síndrome de Rebeca? La verdad es que no es un término muy común, sin embargo, es muy probable que tú o tu pareja lo tengan y no lo sepan.

El Síndrome de Rebeca se refiere a los celos que una persona siente hacia las ex de su pareja actual, ¿te ha pasado? Este síndrome está inspirado en una película del famoso cineasta Alfred Hitchcock llamada Rebecca del año 1940. Donde una joven se casa con un millonario viudo, sin embargo, comienza a experimentar celos por la esposa fallecida de su marido.

Rebecca de Alfred Hitchcock (1940)

Sigue leyendo:

¡Nada de sustos! Este es el método más eficaz para librarte del hipo fácilmente

Calma tu ansiedad en dos minutos con la técnica de respiración de la mano

De acuerdo con especialistas, a estos celos que se experimentan cuando se tiene el Síndrome de Rebeca se les llama retrospectivos, ya que están motivados por una relación anterior de la pareja actual.

¿Qué pasa cuando tienes el Síndrome de Rebeca?

Cuando una persona tiene el Síndrome de Rebeca constantemente está pensando en situaciones felices de su pareja en su antigua relación, e imagina que esa persona era más inteligente, interesante y atractiva que ella.

Al respecto, la persona que experimenta los celos comienza a actuar de dos maneras: tener comportamientos complacientes para llenar ese vacío de sentirse menos ante la ex de su pareja, o bien, sentirse superior y no dejar de compararse y criticar a la ex de su pareja resaltando que ella es la mejor.

En casos más graves, la persona con Síndrome de Rebeca puede tener conductas persecutorias, es decir, comenzar a stalkear en redes sociales a la ex de su pareja, y obsesionarse a tal punto de querer conocerla en persona.

Todas estas situaciones pueden afectar de manera negativa la relación y conducir a que termine definitivamente.

¿Qué causa el Síndrome de Rebeca?

Hay diversos factores que pueden provocar que una persona padezca Síndrome de Rebeca, pero las principales causas son las siguientes:

Baja autoestima.

La pareja hace comparaciones constantes entre la antigua y la nueva relación.

La pareja no superó la etapa de duelo.

La pareja le recuerda su viejo amor físicamente o con su personalidad.

¿Cómo tratar el Síndrome de Rebeca?

Para tratar el Síndrome de Rebeca es necesario acudir al psicólogo, ya que solo un profesional puede darte el mejor tratamiento. Sin embargo, aquí te damos unas recomendaciones para que puedes evitar el Síndrome de Rebeca: