OVNI: un padre y su hijos captan en VIDEO un objeto extraño con forma de rombo en el cielo

En redes sociales se ha viralizado un clip en el que supuestamente se ve cómo en el cielo nocturno hay un objeto extraño de color rojo y con forma de rombo. Aunque la escena es simple, causa mucho impacto, pues es algo que no se vería en un día común y corriente. Muchos consideran que se trata de un dron o incluso un video falso, pero otros creen que se trata de evidencia de un avistamiento de una nave extraterrestre.

“Un padre y su hijo logran captar desde su vivienda, un objeto con forma romboidal de color rojizo, que desaparece en cuestión de segundos. El hecho ocurrió en Belgrado (Serbia). Se desconoce la fecha exacta”, se lee en la publicación original hecha por @UfologoJulio.

¿Qué son los OVNIS?

Los Objetos Voladores No Identificados (OVNIs) son cualquier objeto o luz visto en el cielo que no puede ser identificado de inmediato por el observador. Esta definición amplia incluye una variedad de fenómenos, desde aviones no convencionales hasta fenómenos atmosféricos. Aunque la mayoría de los avistamientos pueden ser explicados por causas naturales o humanas, una pequeña fracción permanece inexplicable, lo que alimenta las teorías sobre visitas extraterrestres.

Es un objeto muy extraño. Foto: @UfologoJulio / X.

A lo largo de la historia, ha habido numerosos avistamientos de OVNIs. Desde luces misteriosas en el cielo hasta objetos con movimientos erráticos, estos fenómenos han sido reportados por personas de todas las edades y profesiones. Algunos de los casos más famosos incluyen el incidente de Roswell en 1947 y los avistamientos en Phoenix en 1997. Testigos oculares, incluidos pilotos y personal militar, han proporcionado descripciones detalladas de estos encuentros, aumentando el misterio y la credibilidad de estos eventos.

¿Son naves extraterrestres?

La comunidad científica ha tratado de explicar los avistamientos de OVNIs mediante investigaciones exhaustivas. Muchos de estos fenómenos han sido atribuidos a aviones experimentales, drones, rocas espaciales y otros eventos naturales. Sin embargo, algunos casos siguen siendo un enigma, incluso después de una investigación exhaustiva.

Muchos creen que es falso. Foto: @UfologoJulio / X.

La teoría de que los OVNIs son naves extraterrestres proviene principalmente de la falta de explicaciones convincentes para ciertos avistamientos. Los defensores de esta teoría argumentan que la tecnología observada en algunos OVNIs supera con creces nuestras capacidades actuales, sugiriendo un origen no terrestre. Además, hay relatos de encuentros cercanos del tercer tipo, donde los testigos afirman haber visto a los ocupantes de estos objetos.