Captan en VIDEO extraño objeto que se quedó paralizado en el cielo, podrían ser extraterrestres

Las redes sociales están inundadas de videos perturbadores. Uno de ellos es el que recientemente se viralizó en X, pues en él se ve cómo un objeto extraño se queda paralizado en el cielo. La escena es simple, pero extraña y a muchos les dejó la sangre helada. Este clip desató mucho debate, pues hay quienes consideran que se trata de una nave extraterrestre, un dron o simplemente un globo.

“Una persona desde su vivienda pudo captar un objeto de grandes dimensiones que se mantenía estático en el cielo. El hecho ocurrió en Japón aunque se desconoce la fecha exacta”, se lee en la publicación hecha por el usuario @UfologoJulio. Muchos creen que es evidencia de la vida alienígena, pero muchos más creen que es un video falso.

¿Existe la vida extraterrestre?

La posibilidad de que no estemos solos en el universo es un tema que suele discutirse en Internet. Proyectos como el SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) utilizan radiotelescopios para escuchar posibles señales de civilizaciones distantes. Aunque hasta ahora no se ha confirmado ninguna señal inequívoca de comunicación alienígena, el mero tamaño del universo sugiere que las probabilidades de que exista vida en algún lugar más allá de la Tierra son altas.

¿Será un dron? Foto: @UfologoJulio / X.

Pero, ¿y las visitas en naves? Los informes de objetos voladores no identificados (OVNIs) son numerosos. Muchos de estos avistamientos han sido desacreditados como fenómenos naturales o tecnología humana no reconocida. Sin embargo, en años recientes, el Pentágono de los Estados Unidos ha liberado varios videos de encuentros entre pilotos militares y fenómenos aéreos no identificados. Estos avistamientos han sido objeto de análisis y estudio, aunque no proporcionan una evidencia concluyente de visitas extraterrestres.

Sin duda es un objeto extraño. Foto: @UfologoJulio / X.

¿Los alienígenas son reales?

En el ámbito científico, la hipótesis de la panspermia sugiere que la vida podría viajar entre planetas o incluso sistemas estelares. Según esta teoría, es posible que la vida en la Tierra haya sido "sembrada" por microorganismos transportados por cometas o meteoritos. Si esto es cierto, podría implicar que la vida no solo es común en el universo, sino que también podría estar interconectada a través de cuerpos celestes.