Captan dos objetos extraños en el desierto de Arizona, se cree que eran naves extraterrestres

En un episodio reciente del programa Beyond Skinwalker Ranch de History Channel, se han captado imágenes impactantes de varios objetos voladores no identificados (OVNIs) en un cañón antiguo en el norte de Arizona. Este sitio, conocido como Rock Art Ranch, no solo alberga antiguos petroglifos nativos americanos, sino que también ha sido escenario de fenómenos inexplicables que los investigadores sugieren podrían estar relacionados con portales dimensionales.

Durante la expedición, los presentadores Paul Beban y Andy Bustamante se asociaron con Jon Dover, un ex guardabosques navajo, para explorar los enigmáticos petroglifos que datan de hace más de 13 mil años, en las cuales se ven criaturas con tres dedos posiblemente extraterrestres, y lo que se interpreta como portales dimensionales por la comunidad local.

¿Crees que sean alienígenas? Foto: History Channel.

¿Hay portales extraterrestres?

Travis Taylor, astrofísico con experiencia en colaboraciones con la NASA sobre fenómenos OVNI, explicó durante el episodio que los sistemas de cuevas podrían haber sido utilizados por los indígenas como portales interdimensionales. Esta teoría se basa en la idea de que ciertos lugares como el Rock Art Ranch podrían actuar como ventanas hacia otros mundos.

Uno de los momentos más impactantes del show fue la observación de dos OVNIs con forma de cigarro que aparecieron después de un ritual dirigido por un curandero nativo americano. Estos objetos fueron captados por cámaras tanto a nivel del suelo como a 18 metros de altura, mostrando movimientos a alta velocidad y cambios de dirección abruptos, sugiriendo una tecnología o fenómeno no convencional.

¿Es una zona de actividad extraterrestre?

Durante la investigación, los expertos utilizaron imágenes térmicas y equipos para medir energías y vibraciones, buscando validar las teorías locales sobre la actividad paranormal en la zona. Según Dover, los antiguos habitantes podrían haber tenido la capacidad de manipular estas supuestas puertas dimensionales, lo cual explicaría fenómenos observados como cambios bruscos de temperatura y la aparición repentina de OVNIs. El programa también comparó los petroglifos de Rock Art Ranch con los de Skinwalker Ranch en Utah, explorando posibles conexiones entre ambos sitios en términos de avistamientos y fenómenos OVNI.