Al estilo de Robin Hood: Mexicanos promesa en tiro con arco 2024

“El tiro con arco es uno de los deportes más antiguos que se practican en la actualidad y está estrechamente vinculado al desarrollo de la civilización humana. Históricamente, el tiro con arco se ha utilizado para la caza y para la guerra; las primeras pruebas de su uso proceden de sitios sudafricanos como la cueva de Sibudu, donde se hallaron puntas de flecha que datan de hace aproximadamente 64.000 años. Los primeros torneos de tiro con arco de los que se tiene registro ocurrieron en China durante la dinastía Zhou (1027-256 D.C.). En 1931, este deporte se extendió por todo el mundo y se fundó la Federación Internacional de Tiro con Arco, hoy conocida como World Archery”.

Sigue Leyendo:

¿Quién es Alejandra Valencia, la atleta de Tiro con Arco que representa a México en París?

Arqueras mexicanas avanzan en su debut en la capital francesa

Ganadores de tiro con arco en México a lo largo de la historia a nivel olímpico:

Aida Román; individual femenil (plata) – Londres 2012.

Mariana Avitia; individual femenil (bronce) – Londres 2012.

Alejandra Valencia y Luis “Abuelo” Álvarez; equipos mixtos (bronce) – Tokio 2021.

Estas victorias son remarcables. Pero ¿qué hay del futuro de esta disciplina en México?

Valentina Vázquez practica tiro con arco desde los 9 años. Lo que la motivó a practicar este deporte fue ver a Mariana Avitia compitiendo en los juegos de Londres 2012: Ahí nació el sueño olímpico.

Valeria practicando tiro con arco

Créditos: Natalia Suárez Coronas Prieto

El mayor desafío que ha enfrentado en su entrenamiento, aparte de la desmotivación, el estrés y el sentimiento de insuficiencia, se debió a un problema técnico que le causó un declive deportivo. Lleva dos años trabajando en superar eso; ha avanzado mucho y siente que por fin está disfrutando el deporte. Lo ve como lo es y no como una exigencia para satisfacer a los demás a través de la validación personal, volviéndose una atleta integral:

“Una persona no es lo que gana. No es un título, no es una medalla… no es nada de eso”.

Su logro más significativo fue alcanzar el cuarto lugar en los juegos de la juventud de Buenos Aires 2018. Fue su evento canónico como arquera. Después, tuvo su depresión deportiva porque no supo aceptar ese resultado. Ha sido de las mejores participaciones que México ha tenido en esa contienda, y en tiro con arco es la mayor posición que se ha logrado en la historia del deporte por alguien de nacionalidad mexicana en ese evento.

Por otro lado, Matías Grande siempre fue motivado por sus padres a que siempre practicara algún deporte desde joven, en especial por su padre. Con el paso del tiempo y salto de deporte en deporte, el destino lo llevó a asentarse en el tiro con arco como disciplina a los trece años.

Matías, una promesa como arquero mexicano

Créditos: Natalia Suárez Coronas Prieto

El arquero destaca que aquello que más disfruta, lo encuentra en diferentes ámbitos: “Llega un punto en el que el entrenamiento ya no se te hace pesado realmente, pero es la constancia, es la disciplina, […] es la repetición, un tiro, tras otro tiro, tras otro tiro. Es intentar alcanzar la perfección”.

El mayor reto para Matías se halla en el manejo de sus emociones: “Uno va cayendo en su propio juego: no me están saliendo bien las cosas, es que no esto, es que no aquello […]. Son competencias mentales contra uno mismo, porque realmente los demás nunca te llegan a decir nada, […] esas son como las adversidades en el deporte, y más en este […], es estar en ese nivel alto todo el rato”.

¿Quién es el mejor en tiro con arco?

Uno de los logros que personalmente Matías más ha disfrutado a lo largo de su trayectoria se dio en los Juegos Panamericanos. Se estaba sorteando un pase a la contienda olímpica para el primero y segundo lugar en la categoría individual, el cual logró asegurar con la medalla de plata.

Dos semanas atrás rompió un récord a nivel nacional, siendo esta la mayor puntuación alcanzada alguna vez por alguien de nacionalidad mexicana a nivel América y Sub21. Matías tiró 695 puntos de 720 en la Copa de Shanghái. El récord del mundo está en 702 puntos (son 7 puntos de diferencia con la puntuación establecida por Brady Ellison). Este hecho deja en claro que Grande es un determinado arquero.

¿Cómo puedo empezar el tiro con arco?

Ambos arqueros comunicaron que, si una persona desea iniciarse en este deporte, tiene que ser constante, disciplinado, debe confiar en sí mismo, pero sobre todo tener paciencia.

Vázquez destacó: “Todos van emocionados de trabajar con las fechas y el arco, y no. Por lo que se empieza son las bases. […]; definitivamente vale la pena porque lo que mal se empieza mal se acaba y lo que bien se empieza es muy duradero siempre y cuando uno lo quiera seguir”.

Grande resalta que se debe disfrutar del deporte, pero también hay que tomar en cuenta las decisiones: “Eso da muchos frutos si empiezas a tomar acciones correctas desde temprana edad, que se empiece a tomar un camino adecuado. No digo de no salir, o no estar con tus amigos, o de no desenfocarte, algo no tan estricto; pero tener una meta planeada, de que ¿sabes qué? quiero hacer esto y le voy a echar muchas ganas para llevar a cabo esa meta, porque no se consiguen solas”.

Ambos consideran que tirar flechas es un arte porque son las emociones, las sensaciones, lo que provoca que vivan experiencias indescriptibles. Son ellos y la flecha y su manera de tirar lo que genera magia en el deporte.

En resumen, el tiro con arco es mucho más que un deporte ancestral; es una disciplina que requiere precisión, concentración y disciplina. Más allá de su aspecto competitivo, el tiro con arco representa un medio para mejorar habilidades mentales y físicas. A medida que más personas descubren los encantos de este deporte, se espera que continúe creciendo en popularidad y que inspire a futuras generaciones a apuntar alto y alcanzar sus metas con precisión y determinación, y qué mejor que hacerlo de la mano de atletas como Valentina y Matías que buscan poner el nombre de México en alto.

Por Natalia Suárez Coronas Prieto

Facultad de Comunicación, Universidad Anáhuac México

XG