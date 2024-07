¿Qué significa POV en las redes sociales y cómo usarlo?

¿Has visto numerosos videos en las redes sociales con el hashtag #POV? Si no sabes qué significa, no te preocupes, no eres el único ni la única. En este momento te explicaremos todo sobre este acrónimo que está causando furor en rincones de TikTok o de Instagram, entre otras.

Es normal que las nuevas generaciones aporten muchos cambios al lenguaje, y cada vez utilicen frases más cortas con el objetivo de sintetizar su contenido. Además, conectan mucho más rápido con las audiencias, y a veces hasta se forman sus propios chistes locales.

Qué es el POV

Úsalo pronto en tus redes sociales. Crédito: Pexels

POV significa "Point of View", que en español se traduce como "punto de vista". Se utiliza para indicar que el contenido que estás viendo muestra la perspectiva de la persona que lo crea, como si estuvieras prácticamente en sus zapatos. Como si lo vivieras por ti mismo, desde el cuerpo de quien te lo muestra.

Quizás te puedas identificar mucho más con títulos que han aparecido en internet como los siguientes:

POV: Eres un perro y tu humano te lleva a pasear al parque

y tu te lleva a pasear al parque POV: Eres un estudiante y acabas de aprobar el examen más difícil del año

y acabas de más difícil del año POV: Eres un influencer y estás a punto de conocer a tu ídolo

Cómo puedes usar el POV

Generalmente se usa para videos donde quieren dar a conocer la forma en que una persona mira algo desde su propia perspectiva. Las situaciones pueden ser variadas, desde cosas de pura comedia, hasta dramas tremendos o simplemente recetas, entre otras cosas. También lo puedes usar en imágenes.

"No le sabes al POV" es otra de las frases que suelen repetirse entre los usuarios de las redes sociales. Esto significa que alguien utilizó de manera errónea el point of view. Es normal que las personas hagan un mal uso de dicha frase al no saber lo que realmente significa, mientras otros tantos lo hacen a propósito y por alimentar el meme.

Ahora que ya le sabes al POV, es momento de que lo pongas en práctica. Puedes hacerlo en tus videos de YouTube, en tus videos de TikTok, también para reels de Instagram o para reels de Facebook. El mundo es tuyo, solo hace falta que le imprimas creatividad al asunto.