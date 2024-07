"El boxeo me sacó del vicio": Gloria Ríos a 25 años de la aceptación del boxeo femenil en la CDMX

Gloria Ríos llegó al boxeo para mantenerse alejada de los problemas, además de que quería bajar el peso que había ganado, mientras estuvo anexada en dos ocasiones. Con lo que no contaba era que esa chispita la llevaría a convertirse en una de las primeras cuatro boxeadoras reconocidas en pelear, de manera profesional, en Distrito Federal.

Una ley promulgada en 1947, impidió -por más de medio siglo- que las mujeres en la capital mexicana pudieran practicar el deporte de los puños y no fue hasta la aparición de la abogada Laura Serrano, quien metió amparos y peleó en todos los juzgados, que se derrumbó esa barrera un 3 de julio de 1999.

Seguir leyendo:

Ana María Torres, la historia de éxito a 25 años de que la CDMX permitió el boxeo femenil

"No hay que bajar la guardia con las mujeres, deben ganar más espacios y dinero": Mauricio Sulaimán

"En el primer día que llegué al Gimnasio Nuevo Jordán conocí a Laura y nos hicimos buenas amigas... Sólo éramos ella y yo, y nos dábamos nuestras mañas para convivir con puro hombre. Los entrenadores casi no nos hacían caso, pero ella me enseñó todo lo que sabía", dijo en entrevista exclusiva con El Heraldo Media Group, a 25 años de ese debut, Gloria Dinamita Ríos.

El promotor Raúl Cruz fue el artífice de la velada, que se realizó en la legendaria Arena México. Esa noche, encabezó, con un duelo a 10 rounds, Juan Carlos Juárez contra Marcos Bernal, pero los nombres que destacaban en el cartel fueron cuatro: Ana María Torres, Mariana Juárez, Gloria Ríos y María Durán.

"Me da mucho gusto haber participado, yo estoy bien agradecida con el de arriba, que me dio la oportunidad de subirme al ring, ahí. Había más mujeres en los gimnasios y a mí sí se me brindó la oportunidad", explicó Gloria, quien esa noche se llevó su primera victoria (decisión unánime) y le entregaron un cheque de 3 mil 200 pesos por esa primera actuación.

Dinamita extendió su carrera profesional lo más que pudo (siete años), sin poder mediar al elegir el peso en el que pelearía, pues no había muchas rivales disponibles con licencia.

Logró ganar cuatro campeonatos nacionales y posicionarse como la mosca número uno del ranking. Sin embargo, la oportunidad mundialista llegó en uno de los peores momentos y tuvo que rechazar pelearle a la afamada campeona estadounidense Melinda Cooper, solo le daban 15 días para cortar el peso.

"No estaba preparada al 100 por ciento. Me quedó el gusanito, pero yo soy muy creyente y solo Dios sabe por qué pasó. A mí nadie me quita lo agradecida que estoy con el boxeo. No gané millones, no gané carretadas de dinero, pero tengo algo mejor que el campeonato, me sacó del vicio", finalizó.