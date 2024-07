Ana María Torres, la historia de éxito a 25 años de que la CDMX permitió el boxeo femenil

Con solo 19 años de edad, Ana María Torres se convirtió en una de las primeras cuatro boxeadoras del entonces Distrito Federal en obtener su licencia profesional. Desde entonces han pasado 25 años y gracias a esa puerta que abrió Laura Serrano ahora puede presumir dos campeonatos mundiales y un anillo de inmortal.

"La otra vez estaba viendo uno de los videos de mis primeras peleas, y no, que barbara, tenía muchas ganas, pero poca técnica", recordó entre risas La Guerrera Torres, quien debutó la noche del 3 de junio de 1999 con una victoria por decisión dividida ante Mariana La Barby Juárez.

Hasta 1999, las mujeres estuvieron medio siglo en la sombra de la clandestinidad del boxeo, con una ley que les prohibía hasta practicar el deporte. Sin embargo, fue la fuerza y determinación de la Poeta del Ring que gracias a amparos y una lucha constante, Serrano consiguió doblegar a las autoridades y destapó un nuevo panorama para las boxeadoras.

"No éramos muchas y se sufrió. También gozamos, pero se lloró de enojo e impotencia, pero ahora volteando al pasado sé que valió la pena. Esa primera pelea fue complicada, pues eran puros hombres en el público y nos gritaron de todo, hasta que nos fuéramos a lavar trastes", declaró para El Heraldo de México, la exboxeadora que se retiró en 2012 para formar una familia.

Con 44 años de edad y a 12 años de su último combate - que ganó por nocaut en cuatro rounds - Ana María Torres entró al Salón de la Fama de Canastota Nueva York hace un mes y se convirtió en la segunda mexicana exaltada, solo después de Laura Serrano.

"Aún no me la creo mucho, es algo enorme, con lo que jamás soñé, pero ahora me siento muy orgullosa", finalizó.