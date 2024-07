La Caravana, el lugar ideal para jugar juegos de mesa con solo 50 pesos

Para los fanáticos y los no tan fanáticos de los juegos de mesa, existe un lugar dedicado a este sano entretenimiento, donde podrás pasar toda una tarde divertida con tus amigos y familiares por tan sólo 50 pesos.

Y me refiero a una popular cafetería llamada La Caravana, ubicada en la Ciudad de México, y que cuenta con dos sucursales, una de ellas recién inaugurada el pasado 4 de julio, para poder recibir a más jugadores.

En este lugar podrás encontrar más de 700 juegos de mesa, desde los más sencillos hasta los más complejos, para todas las edades y gustos. Además, cuenta con un menú sabroso, variado y a muy buen precio. A continuación te doy más detalles de esta cafetería.

Sigue leyendo:

Gatitos Explosivos, la serie de Netflix que decepcionó a los fans del popular juego de mesa por esta razón

The Dead Slim Shady, el nuevo disco de Eminem con el que marca su regreso a la escena musical

¿Dónde se encuentra La Caravana?

Como ya lo adelantaba, existen dos sucursales de La Caravana en la Ciudad de México. Hasta el momento no hay sucursales en otra parte de la República Mexicana.

La sucursal principal se encuentra cercana a la estación del metrobús Parque Hundido, en la calle de Fresas 59. La sucursal recién inaugurada se ubica frente a la estación del metrobús División del Norte, sobre avenida Cuauhtémoc 1078.

¿Cuál es el horario de La Caravana?

Ambas sucursales de La Caravana tienen el mismo horario:

De lunes a jueves: 15:00 pm a 22:00 pm

Viernes: 15:00 pm a 23:00 pm

Sábado: 12:00 pm a 23:00 pm

Domingo: 12:00 pm a 21:00 pm

¿Cuál es el menú de La Caravana?

En La Caravana hay un menú variado y rico, que se adecua a todas las edades. De comida podrás encontrar hamburguesas, nuggets, boneles y hot dogs. Así como tres diferentes postres. Y con opción a hacer vegetariano tu pedido.

Para beber hay frappés, refrescos, boing, smoothies, café, té, incluso cocteles, tragos y cerveza.

¿Cuál es el precio de entrada de La Caravana y cómo es la dinámica?

Para poder entrar a La Caravana solamente debes pagar el pase del día que es de $50 pesos, y puedes jugar todos los juegos de mesa que quieras, desde que abren hasta que cierran si así lo deseas, sin necesidad de consumir alimentos o bebidas.

Te recomiendo llegar desde temprano, ya que en horas más tarde se hace una gran fila y el tiempo de espera a veces puede ser de hasta 1 hora. Sin embargo, con la apertura de la nueva sucursal, se busca reducir este problema.

Al entrar se te asigna una mesa, y una persona se te acercará para preguntar si deseas ordenar algo del menú, sino puedes pedirle que te traiga el juego que ya tengas en mente. Si no sabes qué jugar, no te preocupes, puedes pedir una recomendación basada en tus intereses.

Puedes ir con tu familia, tu pareja, tus amigos o con tus hijos, pues los más de 700 juegos de mesa que hay en el lugar, garantizan horas de diversión para todas las edades.

Son juegos que están clasificados por colores, según el tiempo que tardan en jugarse: verde (rápido), amarillo (moderado) y rojo (complejo). Las personas que trabajan ahí pueden explicarte cómo se juegan y sus reglas, en el caso de los juegos clasificados como rojo, solo podrán explicártelos si no hay demasiada gente en el lugar.

Pero no te preocupes, yo te recomiendo que si no has jugado ninguno de los juegos clasificados como rojo, que suelen ser de estrategia, mejor aproveches tu estancia en La Caravana para jugar varios juegos clasificados como verde y amarillo, pues los juegos clasificados como rojo sus partidas suelen tener una duración de varias horas; en otras visitas ya los podrás jugar con más calma.

Ahora ya lo sabes, no pierdas la oportunidad de visitar La Caravana, un lugar sumamente entretenido para jugar y crear grandes momentos con la gente que amas. Diversión garantizada.