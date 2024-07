Salió a hacer una llamada y nunca más fue vista: este es el misterioso caso de Susan Walsh

El 16 de julio de 1996, Susan Walsh, periodista y escritora estadounidense, desapareció sin dejar rastro frente a su hogar en Nutley, Nueva Jersey. Su desaparición fue ampliamente difundida en medios de comunicación, debido a sus investigaciones sobre la mafia rusa y la subcultura vampírica de Nueva York. Estos temas controversiales que abordó en sus artículos para The Village Voice dieron lugar a especulaciones sobre su posible conexión con su desaparición.

Nacida el 18 de febrero de 1960 en Wayne, Nueva Jersey, Susan Walsh mostró desde joven una inclinación hacia la poesía. A pesar de una educación problemática, logró graduarse en 1988 con una licenciatura en Inglés y Escritura de la Universidad William Paterson. Durante su tiempo en la universidad, trabajó como periodista para el periódico universitario y, ocasionalmente, como bailarina para cubrir sus gastos.

¿Qué pasó con Susan Walsh?

Tras su graduación, Susan incursionó en el periodismo profesional, trabajando para publicaciones de ingeniería y negocios, y más tarde, para la revista Screw. En 1984, se casó con Mark Walsh, hermano del guitarrista Joe Walsh de la banda Eagles, y tuvieron un hijo, David, en 1985. A pesar de luchar con el abuso de sustancias y el alcoholismo, Susan mantuvo una vida activa y se inscribió en un programa de maestría en inglés en la Universidad de Nueva York.

El día de su desaparición, Susan dejó su apartamento para hacer unos recados y realizar una llamada telefónica desde un teléfono público cercano. Dejó a su hijo al cuidado de su exmarido, quien vivía en el piso inferior. Esa fue la última vez que se la vio. La policía investigó su desaparición, eliminando a su exmarido como sospechoso y descubriendo que faltaba la página de julio de 1996 en su calendario, lo que sugería una posible manipulación.

Susan Walsh era conocida por sus investigaciones sobre la mafia rusa y la subcultura vampírica. Su reportaje sobre un club de estriptis en Nueva Jersey, utilizado por la mafia rusa para forzar a jóvenes inmigrantes a la prostitución, fue especialmente impactante. Además, exploró una comunidad clandestina de “vampiros” en Nueva York, aunque su artículo sobre este tema no fue publicado por The Village Voice debido a preocupaciones sobre su objetividad.

¿Nunca encontraron a Susan Walsh?

Los rumores sobre la conexión de su desaparición con estas investigaciones no tardaron en surgir. Sin embargo, la policía no encontró evidencia concreta que vinculara su desaparición con su trabajo periodístico. Antes de su desaparición, Susan estaba involucrada en varios proyectos documentales. Participó en "Stripped", un documental de su amiga Jill Morley sobre la industria del sexo, y colaboraba con un equipo documentalista alemán y la BBC en proyectos relacionados con bailarines go-go rusos e inmigrantes.

En una entrevista grupal para "Stripped", grabada dos días antes de su desaparición, Susan mencionó tener un acosador, lo que aumentó la preocupación entre sus amigos y colegas. Además, un artículo de 2006 en The New York Post reveló que Susan había confesado a un exnovio que otro de sus exnovios la acosaba, y que su exmarido, Mark Walsh, se negó a permitir pruebas forenses en su hogar, lo que añadió una capa más de misterio al caso.

Su caso ha sido objeto de numerosos programas de televisión, incluyendo "Misterios sin resolver", y ha inspirado libros como "Piercing the Darkness: Undercover with Vampires in America Today" de Katherine Ramsland. A pesar de las numerosas teorías, la falta de evidencia concreta ha impedido resolver este misterio.