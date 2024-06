Tammy Lynn Leppert: ¿qué pasó con la modelo y actriz en ascenso?, desapareció en 1983

La desaparición de Tammy Lynn Leppert, una joven modelo y actriz, aún es uno de los misterios más desconcertantes de la década de 1980. Nacida el 5 de febrero de 1965, Tammy se destacó desde temprana edad en el mundo del modelaje y los concursos de belleza. Sin embargo, su prometedora carrera se vio truncada cuando desapareció el 6 de julio de 1983, a los 18 años de edad, y dejó tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta.

Tammy Lynn Leppert inició su carrera en el modelaje y los concursos de belleza desde muy joven. Con solo cuatro años, ya competía y acumulaba títulos. A lo largo de su infancia y adolescencia, Tammy ganó alrededor de 280 coronas en más de 300 certámenes, destacándose como una figura prominente. Su talento y belleza la llevaron a aparecer en la portada de la revista CoverGirl en octubre de 1978 y a participar en varias películas.

Tenía una carrera en ascenso. Foto: National Missing and Unidentified Persons System.

Te puede interesar:

Hallan restos de periodista desaparecido en un pozo abandonado en Villagrán, Celaya

Nueva polémica del sumergible Titán: grabaciones de la implosión son falsas y podrían pasar años para saber lo que pasó

Tammy Lynn Leppert actuó muy raro previo a desaparecer

Entre sus trabajos más destacados se encuentra su aparición en la película Scarface (1983), donde interpretó a una joven que distrae al personaje de Manny Rivera en una escena violenta. Además, participó en la comedia Little Darlings (1980) y en Spring Break (1983), donde sus piernas, caderas y torso fueron utilizados en el póster promocional del filme.

Su caso es uno de los más hablados. Foto: Never forget Tammy Leppert / Facebook.

Los problemas comenzaron a surgir tras el rodaje de Spring Break. Según su amigo Wing Flannagan, Tammy regresó de una fiesta como "una persona diferente". Posteriormente, confesó a su madre, Linda Curtis, que alguien quería matarla. Durante las dos semanas previas a su participación en Scarface, Tammy permaneció prácticamente recluida. Durante el rodaje de la película, sufrió un ataque de ansiedad al presenciar una sangrienta escena con una motosierra, lo que agravó aún más su estado mental.

Un mes antes de su desaparición, Tammy tuvo un violento episodio en el que rompió ventanas y golpeó a su amigo y a su madre. Fue llevada a una clínica psiquiátrica, pero fue dada de alta tras 72 horas sin hallarse drogas o alcohol en su organismo. Su hermana Suzanne cree que Tammy pudo haber descubierto que estaba embarazada durante su ingreso en la clínica.

¿Qué pasó con Tammy Lynn Leppert?

El 6 de julio de 1983, Tammy fue vista por última vez en Cocoa Beach, Florida. Vestía una camisa vaquera azul con flores, una falda a juego y un bolso gris. Ese día, salió de su casa sin peinarse ni arreglarse el cabello, algo muy inusual en ella, y subió al coche de su amigo Keith Roberts. Según Roberts, tuvieron una discusión y la dejó en un aparcamiento cerca de una gasolinera Exxon, en State Road. Desde entonces, no se ha vuelto a saber de ella.

Hasta la fecha es un misterio. Foto: IMBD.

Las investigaciones iniciales no arrojaron resultados concluyentes. Roberts, la última persona que vio a Tammy, no fue considerado sospechoso. Sin embargo, la madre de Tammy afirmó que su hija le tenía miedo. A lo largo de los años, han surgido varias teorías sobre su desaparición. Algunos creen que Tammy pudo haber sido una de las víctimas del asesino en serie Christopher Wilder, quien fue relacionado con los asesinatos de 12 mujeres en Estados Unidos. Aunque la madre de Tammy presentó una demanda contra el patrimonio de Wilder, las autoridades no pudieron establecer una conexión definitiva entre ellos.

Otra teoría apunta a John Crutchley, un secuestrador y violador convicto sospechoso del asesinato de hasta 30 mujeres. Crutchley se suicidó en prisión en 2002. Además, se ha especulado que Tammy pudo haber sido asesinada debido a su conocimiento sobre el tráfico de drogas local. Su madre sostuvo que Tammy mostraba signos de paranoia y tomaba precauciones extremas antes de ingerir alimentos o bebidas.