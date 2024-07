Verano Fitness: Cómo Mantenerte Activo y Saludable

Como bien sabemos, el verano es la época del año perfecta para adoptar un estilo de vida un poco más saludable y activao (para todo tipo de edades) debido a que existe una ligera mejora de disponibilidad de tiempo y organización. Sabemos que no podemos comernos al mundo de la noche a la mañana y que todo esfuerzo, tiempo y dedicación nos llevará a obtener buenos resultados a la larga. Así que para que en este verano no nos volvamos esclavos virtuales de la tecnología, podríamos optar por empezar algunos hábitos saludables como los que te menciono a continuación.

Por supuesto para esto consulta a un especialista en el tema para que estos nuevos hábitos se adapten a tus posibilidades, pero por ejemplo empecemos con:

• El entrenamiento al aire libre:

Actividades como correr, andar en bicicleta o practicar yoga en el parque son excelentes formas de mantenerse activo/a/e. Además, estar al aire libre mejora el ánimo y reduce el estrés (que luego buena falta nos hace, obvio teniendo en cuenta que no hay que exponerse demasiado tiempo al sol; hay que evitar los famosos golpes de calor o bien exponerse a cambios de temperatura bruscos como los días lluviosos que hemos vivido).

Alimentación sana, cuerpo sano

Créditos: Pexels



• Rutinas de ejercicio en casa:

Si eres un poco más de quedarte en casa, podrías probar rutinas de HIIT (entrenamiento de intervalos de alta intensidad). En YouTube hay una amplia variedad de entrenamientos (además son gratuitos!), pero ojo ve paso a paso, empieza con algún ritmo leve y luego vas subiendo la intensidad.

Cabe mencionar que no solo se trata de hacer ejercicio y matarte al hacer rutinas que solo te desgasten la energía. Como bien sabemos y que incluso desde pequeños nos lo enseñan es el aprender a comer bien (con esto no estoy diciendo que limites la ingesta de ciertos alimentos). Con la ayuda de un especialista en nutrición podemos lograr que nuestra vida se vuelva un poco más saludable y que en conjunto de una rutina de ejercicios nos lleve a que no padezcamos de enfermedades cardiovasculares posteriormente.

Sigue las opciones que más se adecuen a ti

Créditos: Pexels

Ahora bien la hidratación es algo fundamental (y más con estas olas de calor que se han presentado últimamente) el beber suficiente agua es crucial, lo recomendable por especialistas es que siempre lleves contigo una botella de agua para beber a lo largo del día. si eres de las personas que no les agrada tomar agua simple podrías optar por añadir rodajas de limón, menta o frutas a tu agua que pueden hacerla más atractiva y rica. Por último, y no menos importante, el descanso y la recuperación te van a permitir que tu cuerpo se recupere de las actividades que realizaste y obtenga una mejor relajación (incluso puedes añadir rutinas de meditación o estiramientos suaves que pueden mejorar tu bienestar general).

Este verano, aprovecha al máximo el buen clima para mejorar tu salud y estado físico con nuevos hábitos, recuerda que debes de ir a tu propio paso y consultar a especialistas en el tema de la salud física y nutricional para que no te autoprovoques algún desbalance que posteriormente te perjudique tu salud y sobre todo ¡DISFRUTA DE TU PROCESO!

Por: Mariana A. Carrillo Landin /

Licenciatura en Comunicación

IG: mexc.mia

LINKEDIN: Mariana A. Carrillo Landin



