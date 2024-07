FOTO: ¿extraterrestres?, captan una extraña figura en el cielo desde la CDMX

¿Crees en los seres extraterrestres? Hay una foto que ha comenzado a circular en redes sociales que ha perturbado a muchos. Y es que la cuenta @WorldNews_X_ en X subió un clip en el que se ve la postal y asegura: “Foto tomada en la Ciudad de México el 17 de febrero de 2024 Al intentar tomar una foto de los volcanes, apareció un objeto que nunca fue visible a simple vista”. A muchos les parece que es algo manipulado, pero otros consideran que es una nave alienígena.

El misterio de los Objetos Voladores No Identificados (OVNIs) ha fascinado a la humanidad desde hace décadas. La curiosidad por estos fenómenos no solo ha inspirado investigaciones científicas, sino también una vasta cantidad de teorías conspirativas y especulaciones populares. El término "OVNI" se refiere a cualquier objeto en el cielo que no puede ser identificado inmediatamente por el observador.

¿Los OVNIs son naves extraterrestres?

A lo largo de los años, muchos avistamientos de ovnis han sido explicados racionalmente. Globos meteorológicos, aviones no convencionales, drones y fenómenos naturales como meteoritos o planetas brillantes pueden confundirse fácilmente con objetos misteriosos. Sin embargo, un pequeño porcentaje de casos permanece sin explicación, alimentando la especulación sobre la posibilidad de visitas extraterrestres.

¿Qué opinas? Foto: @WorldNews_X_ / X.

Por otro lado, el término "Fenómeno Aéreo No Identificado" (FANI) es una designación más reciente y técnica que ha sido adoptada por algunas organizaciones y gobiernos para referirse a lo que comúnmente conocemos como ovnis. La diferencia principal entre ambos términos radica en el enfoque: mientras que "ovni" tiene una connotación popular y a menudo sensacionalista, "FANI" se utiliza en contextos más formales y científicos para describir cualquier fenómeno aéreo que no puede ser identificado inmediatamente.