Día Mundial de The Beatles: ¿por qué se conmemora el 10 de julio?

El 10 de julio es una fecha emblemática para los fanáticos de The Beatles. Este día conmemora el regreso triunfal de la legendaria banda británica a Liverpool en 1964, tras una exitosa gira por Estados Unidos. Además, el día coincide con "A Hard Day's Night", su tercer álbum de estudio. Desde 2008, la fecha se celebra en Liverpool y Hamburgo, ciudades clave en la historia del grupo. Aunque el Día de The Beatles también tiene otras fechas para algunos.

Sin embargo, la historia de The Beatles no solo se limita a sus éxitos en el Reino Unido y Estados Unidos. Hamburgo desempeñó un papel fundamental en sus primeros años. A principios de la década de 1960, la banda pasó una temporada tocando en clubes nocturnos de esta ciudad alemana. Fue aquí donde perfeccionaron su arte, desarrollaron su sonido característico. Estos años en Hamburgo fueron cruciales para su desarrollo como músicos y como grupo cohesionado.

Día de The Beatles: ¿cuándo se conmemora?

Además del 10 de julio, existen otras fechas significativas para celebrar a The Beatles. En Estados Unidos, algunos fanáticos prefieren conmemorar el 27 de febrero, sin una razón muy específica. Otro día que se dijo que sería el Día Internacional de The Beatles fue el 16 de enero, por una supuesta propuesta de la UNESCO, aunque esta información fue desmentida poco después.

Es una de las bandas más importantes en la historia de la música. Foto: @BeatlesEarth / X.

The Beatles, compuesta por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, revolucionaron la música y la cultura de la década de 1960. Su estilo musical, inicialmente enraizado en el skiffle, el beat y el rock and roll, evolucionó para incorporar elementos de música clásica, pop tradicional y otros géneros. A lo largo de su carrera, experimentaron con una amplia gama de estilos, desde baladas y música india hasta psicodelia y hard rock.

¿Por qué son importantes The Beatles?

Liderados por la icónica dupla de compositores Lennon-McCartney, The Beatles se ganaron un lugar destacado en la escena musical de Liverpool y Hamburgo antes de alcanzar el éxito mundial. Su primer sencillo, "Love Me Do", lanzado en 1962, marcó el inicio de su meteórica carrera. Dejaron de realizar giras en 1966 para concentrarse en la grabación de estudio, produciendo álbumes innovadores que redefinieron los límites de la música popular.

Tienen muchísimos fans. Foto: @BeatlesEarth / X.

Entre sus obras más aclamadas se encuentra "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" (1967), considerado una obra maestra y uno de los álbumes más vendidos en el Reino Unido. La influencia de The Beatles continúa vigente, manteniéndose como el grupo con más números uno en las listas británicas y con récords de ventas.

A pesar de la disolución de la banda en 1970, los miembros de The Beatles continuaron con exitosas carreras en solitario. Lamentablemente, John Lennon fue asesinado en 1980 y George Harrison falleció de cáncer en 2001. Paul McCartney y Ringo Starr, los miembros sobrevivientes, siguen activos en la música.