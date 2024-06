¿Qué es la lluvia de Estrellas Ariétidas 2024? Este día serán visibles en México

En 2024, desde la Tierra será visible uno de los eventos astronómicos más espectaculares, la lluvia de estrellas Ariétidas, se espera que en su punto máximo se visualicen la caída de más de 50 meteoros por hora. Este evento será visible desde diferentes puntos de México, aquí te contamos todos los detalles.

Una lluvia de estrellas ocurre cuando un cometa se acerca lo suficiente al Sol, que el calor de este provoca la fragmentación del cometa, estos fragmentos viajan por el universo y cuando entran en la atmósfera de la Tierra, se convierten en meteoritos creando una visible estela de luz, generando un espectáculo visual maravilloso.

La lluvia de estrellas Ariétidas fue descubierta en 1947 y recibe su nombre por que las rocas provienen de la constelación de Aries, y su intensidad es más fuerte que cualquier otra que hemos visto en los últimos años. De acuerdo con National Geographic, los meteoros que veremos son residuos del cometa 96P/Mozchholz, que se orientan hacia la constelación de Aries.

¿Cuándo será visible la lluvia de Estrellas Ariétidas en México?

Este fenómeno comenzó desde el pasado 14 de abril y se prevé que se extienda hasta el 24 de junio, sin embargo, el punto máximo será el 10 de junio, entre las 4:00 y 7:00 horas de la madrugada, pues en este punto, el cielo está en su punto más oscuro antes del amanecer, además, de acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, en esas horas es cuando se podrá apreciar la caída de 50 meteoros por hora.

Para ver este evento no es necesario usar binoculares o telescopios, ya que será visible a simple vista, aunque instrumentos profesionales podrían mejorar la experiencia. La lluvia vendrá desde el norte, por lo que se recomienda tenerlo bien ubicado para disfrutar el espectáculo.

Recomendaciones para ver la lluvia de Estrellas Ariétidas

La lluvia de estrellas Ariétidas es un fenómeno que se repite anualmente, promete ser uno de los eventos astronómicos más impresionantes de 2024. Así que prepárate para una noche mágica bajo las estrellas.

Escoge un lugar oscuro: Alejado de la ciudad y de las luces artificiales.

Llega temprano: Para adaptarte a la oscuridad y encontrar el mejor lugar.

Apunta tu vista hacia el norte: Donde la constelación de Aries estará más visible.

Utiliza ropa abrigadora: No te confíes de las altas temperaturas, pues estarás quieto mucho tiempo.

Para observar el cielo, lo mejor es tumbarse, además de manta para los momentos de espera en la observación, hay que llevar cualquier elemento que nos proteja del suelo, como una silla reclinable de camping. Usa una linterna con filtro rojo, así no tendrás que esperar varios minutos después de apagarla hasta que tus ojos se acostumbren bien a la oscuridad nocturna para ver el cielo.

Para ver estrellas fugaces no hace falta ningún equipo especial, pero si tienes un telescopio astronómico o, al menos, unos prismáticos (10×50) para identificar bien cada elemento celeste, genial. Si sabes usar un mapa de estrellas, podrás ocuparlo, o si no, usa aplicaciones para móvil como Sky Map (Android) y Starmap 2 (Apple). Eso sí, no te olvides de activar el “modo nocturno” para que los ojos estén bien adaptados a la oscuridad.