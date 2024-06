¿Cuál calor? arman pool party en la caja de un camión materialista, hubo bebida y hasta chicharrones con salsa | VIDEO

La intensa ola de calor que azota gran parte del país ha despertado en los mexicanos un gran ingenio para buscar alternativas que les ayuden a refrescarse, tal y como ocurrió con un grupo de hombres que adaptaron la caja de un camión de construcción para convertirlo en una alberca temporal. El video se hizo viral de inmediato, pues en éste se observa que incluso disfrutaron con botanas y bebidas los días calurosos.

Adaptan caja de camión como alberca

A través de TikTok el usuario Sergio López compartió un video con poco más de 20 segundos de duración en el que presume la solución que tuvo su grupo de conocidos para refrescarse ante los días de intenso calor. Para ello, optaron por cubrir con una ola negra la caja de un camión de carga con la intención de que no se filtrara el agua con el que más tarde fue llenado para crear una alberca temporal.

Adaptan caja de camión como alberca ante ola de calor. Foto: Captura de pantalla X @LaCornetaBlack

En cuestión de horas el video obtuvo más de 5 millones de reproducciones y decenas de comentarios donde algunos internautas aplaudieron su ingenio con bajo presupuesto, otros expresaron su deseo de replicar la idea y unos tantos recordaron momentos de su infancia. Y es que en el clip también se ve que complementaron la tarde de diversión con botana y bebidas que ellos mismos prepararon, todo con la intención de ahorrar.

“Sólo quiero ser uno de ellos”, “Que video tan random”, “El morro del chaleco le dio un plus al video”, “La gente no es naca, la gente es feliz”, “El de chaleco… No te vayas a ahogar, precioso”, “¿En qué parte de Europa es esto? Se ve hermoso”, “Entre más corriente, más ambiente”, “Y lo peor es que no lo hicieron solo para grabar el video, de verdad lo disfrutan”, “Busco amigos con camión para amistad sincera”, “El que puede se compra un volteo y lo vuelve alberca” y “Si son felices y no molestan a nadie yo no juzgo lo que hagan”, fueron algunos de los comentarios en el video que compartió la cantante Yuridia.

La cantante Yuridia compartió el video de la alberca improvisada. Foto: Captura de pantalla X @LaCornetaBlack

Altas temperaturas en México

Algunas entidades del país han superado los 40 grados y la Ciudad de México rompió récord al alcanzar una temperatura de 33.8 grados. Ante esto el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) ha emitido recomendaciones para evitar los golpes de calor cuyos síntomas son: temperatura corporal elevada (hasta de 40 °C), piel caliente, enrojecida y seca (sin sudor), dolores de cabeza, náuseas, somnolencia, sed intensa, confusión, convulsiones y pérdida de conciencia.