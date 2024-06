Así se vería Gizmo, de “Gremlins”, si visitara a Winnie Pooh en El bosque de los cien acres

En la televisión y el cine hay caricaturas, series y películas que se han convertido en clásicos, perdurando en la memoria de numerosas personas. Su éxito va más allá de los géneros, las épocas y las historias. Dos muestras de esto son Winnie Pooh y Gizmo, personajes que saltaron a la fama en diferentes momentos y son parte de la cultura pop.

Aunque son personajes que no tienen nada en común, verlos juntos podría ser el sueño o la ilusión de algunas personas. La buena noticia es que esto se hizo realidad porque el personaje estrella de la cinta “Gremlins” llegó a El bosque de los cien acres, donde el osito amante de la miel convive con sus amigos.

Sigue leyendo:

Así anticipó la caricatura “Dinosaurios” el fuerte calor que se registra en México | VIDEO

Humor ácido y misterio, estas son tres caricaturas para adultos que no te puedes perder

Gracias al multiverso, Winnie Pooh y Gizmo están juntos. Foto: Instagram Gremlins Extended Universe.

Winnie Pooh y Gizmo, juntos en un multiverso

Winnie Pooh y Gizmo están juntos gracias a una imagen creada por el usuario detrás de la cuenta de Instagram Gremlins Extended Universe, que se enfoca en presentar a Gizmo en diferentes escenarios, demostrando que todo es posible gracias al multiverso, como sucede en el mundo de los superhéroes que han creado las empresas Marvel y DC.

“Gizmo visita a sus amigos en El bosque de los cien acres”, se lee en la descripción de la imagen. Mediante ésta, se observa que el personaje de “Gremlins” está al centro, siendo rodeado de Winnie Pooh, Puerquito y Tiger, así como de dos conejitos. La imagen generó ternura entre los usuarios, quienes comentaron “tan preciosa (imagen)” y “este es uno de mis conceptos favoritos hecho”.

Cuál es el origen de Winnie Pooh

Aunque Winnie Pooh ganó fama por la caricatura que Walt Disney Television Animation lanzó el 17 de enero de 1988, su origen viene desde mucho antes. El osito amarillo fue creado por el escrito británico Alan Alexander Milne, quien presentó a su personaje más conocido en 1924 cuando presentó el poema “Teddy Bear”. Posteriormente, el osito fue parte del libro de poesía “When We Were Very Young”.

En ese momento Winnie Pooh no se llamaba así, sino que fue nombrado el Oso Edward. Sin embargo, fue el comienzo de lo que sería su historia, ya que el escritor presentó tres libros más de poesía y la imagen del amante de la piel de mantuvo presente. Al ganar relevancia para Alan Alexander Milne, ya que el personaje lo hacía tener un vínculo con su hijo, Christopher Robin, finalmente presentó a El osito Winnie, quien luego terminó llamándose Winnie Pooh. Su impacto ha sido tan grande, que su historia ha sido compartida en diversos idiomas e incluso hay películas que hablan de él, como es el caso de “Christopher Robin: un reencuentro inolvidable”.

Cuándo se estrenó “Gremlins”

La historia de “Gremlins” es diferente porque se trata de una película que en Estados Unidos se estrenó el 8 de junio de 1984. La dirección estuvo en manos de Joe Dante, mientras que su autor es Chris Columbus. La película la protagonizaron Zach Galligan y Phoebe Cates, pero la verdadero estrella es Gizmo, que es un mogwai, que es parte de la mitología china y su nombre significa espíritu maligno o demonio.

Por los contrastes de la película, su categoría es indefinida, ya que hay quienes la consideran de terror -apegada al estilo de los años 80-, pero otros críticos de cine precisan que igual incluye comedia. Además, Gizmo es la versión “adorable” de su especie, mientras que los gremlins son la versión “malvada”.