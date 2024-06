¡Con los tacos no! Taqueros tiran el trompo de pastor, lo recogen y lo ponen en su lugar; se hacen virales | VIDEO

¡Con los tacos no! Un nuevo video viral en TikTok está causando polémica en redes sociales porque habría dejado al descubierto a una taquería de la Ciudad de México y al menos a dos de sus empleados, esto luego de que por error se les cayó el trompo de pastor al suelo en medio de una intensa lluvia y aunque nadie critica el accidente, sí se fueron contra el establecimiento por las medidas que tomaron.

Un usuario que los grabó desde un balcón en un edificio de enfrente dejó al descubierto el momento en el que los taqueros sin pensarlo comenzaron a recoger del suelo para colocarlo de nuevo en la base de la que usualmente se sostiene. Lo cierto es que en el video que ya es viral no se ve cómo ocurrieron los hechos y termina antes de saber si ese producto que tocó el suelo fue el que pusieron a la venta, pero los comentarios de broma y crítica no tardaron en hacerse presentes.

Así lo recogieron. (Foto: TikTok @feli_villarreal)

Taqueros recogen trompo de pastor del suelo y lo vuelven a poner a la venta

De acuerdo con lo que se puede ver en el video viral, el incidente ocurrió en el restaurante "Los Tacos" ubicados en la calle República de Uruguay 117, del Centro Histórico de la Ciudad de México, por lo que algunos usuarios rápidamente los identificaron; sin embargo, la taquería no ha ofrecido un posicionamiento al respecto.

Pese a ello, en redes sociales hay usuarios que se mostraron preocupados por la situación, mientras que otros más se lo tomaron con humor. En la sección de comentarios se leen opiniones como: "¿entonces el lema de 'el sabor de mi tierra' no era metáfora?", "no pasaron 5 segundos, es válido y limpio, el diablo no lo chupó, doy fe", "en su defensa está lloviendo, que casi cuenta como recién trapeado, así que estaba limpio" y "es el toque de la casa".

En el video sólo se ve cómo recogen la carne que no tocó el suelo, además que una empleada se lleva gran parte del alimento dentro del establecimiento. (Foto: TikTok @feli_villarreal)

Cabe recordar que un incidente como este no es el primero que se viraliza, pues en 2021 también se viralizó un clip en el que se observa a un taquero lavando su trapo con el agua sucia de un charco, esto también ocurrió en la Ciudad de México y al igualo que en este caso reciente, dividió opiniones.