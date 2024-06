Óscar Curi: reaparece el polémico influencer que había puesto en sus redes que falleció: "estoy vivo"

El influencer Óscar Curi de nueva cuenta ha dado de qué hablar, pues hace unas semanas se especuló que había muerto, ya que subió un video de cómo es la comida callejera en la India, la cual probó y le provocó una fuerte infección que lo mandó al hospital. Tras eso, se especuló que posiblemente había muerto por un mensaje que él mismo colocó en la descripción de su TikTok. Ahora, reapareció con un clip grabado desde Perú.

El creador de contenido se había vuelto tendencia por clips de viajes a Corea, Brasil, Emiratos Árabes, Tailandia y la India, en este último destino causó mucha polémica pues casi todo lo que subía era para recomendar que no fueran, por lo que lo apodaron "hater del Tercer Mundo". Luego de eso, tuvo que ser atendido por profesionales de la salud por ingerir comida callejera y desapareció un tiempo.

Hace un mes se volvió muy popular. Foto: @oscarcuri123 / TikTok.

¿Qué pasó con Óscar Curi?

Todo se volvió muy turbio, ya que en el TikTok del joven de 20 años apareció la leyenda: "NOTICIA: Lamentablemente Oscar Curi y su Mamá han fallecido". Sus fans se preocuparon, pero la información no fue corroborada por las autoridades de la India ni peruanas. Ahora con un nuevo video salió a desmentir eso y aseguró que está vivo. Además, en la descripción de su perfil ahora se lee “Próximamente Corea del Norte y Siria”.

Luego desapareció unas semanas. Foto: @oscarcuri123 / TikTok.

“Volví gente, volví, quiero decirle unas cosas… Es algo privado que no voy a compartir… Quiero aclarar que no estoy muerto… Miren estoy acá, carne y huevo, estoy vivo… No voy a decir lo que pasó porque es algo privado… No publiquen cosas, hay gente que dice que morí en un accidente automovilsitico o quemado o secuestrado, no sé por qué dicen esas cosas”, dijo.

No quiere contar qué pasó. Foto: @oscarcuri123 / TikTok.

Algunos seguidores criticaron a Óscar Curi

Mencionó que subirá videos que tiene guardados de la india y también de Argentina. En la actuadlaid está en Lima, Perú. “Muchas gracias a esas personas que me han mandado mensajes de apoyo por Instagram”, concluyó. Sin embargo, no aclaró qué pasó con su madre y muchos de sus seguidores lo acusaron de sólo haber querido llamar la atención con la descripción que colocó. Hasta ahora no ha dado más detalles de lo ocurrido.