"Tenía sed y le compró comida": mujer se hace viral por ayudar a un abuelito en situación de calle y en redes aplauden su acción

¡Intenta no llorar! El video más viral del momento en TikTok le ha sacado varias lágrimas a los internautas, pues nos deja claro que todavía hay gente buena en el mundo y que está dispuesta a ayudar a quien más lo necesita. Y es que se difundió en la plataforma un clip en el que una mujer sin dudarlo se acercó a un abuelito en situación de calle para ofrecerle algo de comer y un poco de agua para mantenerse bien hidratado.

Mujer le da de comer y agua a un hombre en situación de calle y le aplauden en redes

Ana García (@anna.garciia) compartió en TikTok un video que le ha dado la vuelta a todo el país por el increíble gesto que tuvo su madre, una mujer de nombre todavía desconocido, quien no dudó en ayudar al prójimo. La joven explicó que su mamá vio a una persona que vive en la calle acercarse a un bote de basura de una plaza pública para sacar de allí un vaso, esto debido a que tenía sed, pues el día se veía solado.

Su acción fue aplaudida. (Foto: TikTok @anna.garciia)

"¡Lo vio sacar un vaso del bote de basura porque tenía sed y le compró comida!", escribió la joven para acompañar el clip de a penas 25 segundos, pero que ya es viral. Mientras que en el propio video, añadió un corto texto en el que agregó que lo más bello de la acción de su madre fue ver la reacción del abuelito, pues muy sonriente recibió comida y un vaso con agua fresca.

"Vean la felicidad del señor indigente cuando mi mamá le regala un vaso de refresco y un lonche", comentó la creadora del video viral.

El video muestra a una mujer atravesar la plaza para acercarse al hombre, quien permanecía sentado junto al bote de basura, además que cargaba consigo varias pertenencias. Al recibir los productos sonríe incrédulo y cuando la mujer entregó todo, se escuchó un fuerte "gracias".

También criticaron el grabar la acción. (Foto: TikTok @anna.garciia)

El momento tocó el corazón de muchos internautas, quienes no dudaron en aplaudir la acción de la madre de familia con un abuelito, pero también compartieron historias similares en las que han ayudado a persona que los necesitan. "Un señor llegó a la casa de mi mamá llorando pidiendo de comer, le preparó un lonche con aguacate, tres quesos mortadela, jamón, lechuga y tomate", "sigan grabando, no saben lo mucho que inspiran a la gente a hacer lo mismo" y "el señor no se veía indigente, creo estaba descansando", comentó alguien más, pero la creadora respondió: "el hecho de verlo sacar un vaso de la basura creyendo que tenía agua para tomar, ya que tenía sed, creo que sí lo es, no?".