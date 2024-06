Estos son los 4 animales del horóscopo chino que alcanzan la riqueza y paz mental del 28 al 30 de junio, gracias a la semana del Tigre de Madera

En la cultura oriental la astrología discrepa de los estudios de occidente, dado que el pueblo chino utiliza su propio calendario y este se basa en 12 ciclos lunares en el que el primer día del mes es el de la luna nueva y el día 15, el de luna llena. Cada ciclo lunar está regido por un animales distintivo: Rata, Buey, Tigre, Liebre, Dragón, Serpiente, Caballo, Oveja, Mono, Gallo, Perro y Cerdo. Dependiendo del día y hora de nacimiento de una persona, la Luna se posiciona en alguno de estos ciclos y por lo tanto se le designa el animal característico, que, según la astrología china, determina la personalidad y el destino.

Esta semana hemos transitado bajo el regimiento del Tigre de Madera, según postula el horóscopo chino no tradicional. 7 Días en los que la intensa energía de este animal ha influenciado en diferentes aspectos a los animales del zodíaco. Para cerrar junio 4 animales recibirán una bendición de riqueza y paz mental.

Horóscopo chino: 4 animales que equilibraran su paz mental con abundantes riquezas

MONO

(1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Se avecinan cambios significativos, sobre todo en el amor y las finanzas. Es un buen momento para canalizar tu energía haciendo un balance del mes y meditando.

PERRO

(1922,1934,1946,1958,1970,1982,1994,2006,2018)

Te perseguirá la energía del liderazgo del tigre, valoriza el trabajo en equipo para alcanzar objetivos laborales y económicos. Para no volverte loco ante la incertidumbre y la toma de decisiones pide consejos a personas de tu confianza.

TIGRE

(1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

De más está decir que esta es su semana, por lo cual aumentará tu confianza y podrás ver todo de manera positiva. Aprovecha el envión de los astros para generar nuevos proyectos o negocios, gracias a la determinación del tigre serán un éxito asegurado.

CONEJO

(1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Arranca el fin de semana descansando. No te desanimes si las cosas no salen de acuerdo a lo planeado, porque los astros tienen otros planes y te serán de bendición. Vuelve a tí un dinero prestado, no lo malgastes.

