Horóscopos de Mhoni Vidente de la semana del 24 al 28 de junio, predicciones de salud, dinero y amor

La vidente cubana Mhoni tiene para ti las mejores predicciones de los horóscopos para esta última semana de junio. Mira cómo potencializar tu suerte para que cada día sea mucho más provechoso. Consulta lo que los horóscopos tienen para ti de este lunes 24 al viernes 28 de junio en salud, dinero y amor.

Escucha los horóscopos de Mhoni Vidente

Horóscopos de Mhoni Vidente para la semana

Los horóscopos de la semana están aquí para que consultes las predicciones de Mhoni Vidente para estos días que quedan del mes de junio. Saca el máximo provecho de la energía que los astros te brindan para tener éxito, salud y amor.

Aries

En la carta del tarot te salió la carta de la Estrella que te indica que estas en el mejor momento de tu ambiente laboral que debes de aprovechar las oportunidades que se te van presentar en estos días y le des ese cambio positivo a tu economía, recuerda que tu signo siempre piensa cosas que no son es decir no eches a volar tanto tu imaginación con sucesos negativos trata de concentrarte en tu proyectos y dejar aun lado los celos, problemas con la familia y discusiones sin razón, tu mejor día es el viernes, tus números mágicos son 10 y 24,tu color rojo y amarrillo, tus signos compatibles virgo, sagitario y capricornio, la carta de La Estrella que significa la buena suerte en tu vida en si esta días vas a lograr los objetivos financieros que tan deseas como la compra de un carro o el cambio de casa pero también te dice esta carta que debes de tener más equilibro en tu vida sentimental dejar a un lado los celos y enojos sin razón , te recomienda que tengas un chequeo en cuestiones de salud que la carta de la estrella en el tarot es la que previene cualquier enfermedad, preparas un viaje para los próximos meses.

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Bastos te indica que es el momento de tener poder y tomar la mejor decisión para empezar a tener mas reconocimiento en tu ambiente laboral recuerda que tu signo esta hecho para tener éxito en todo lo que se propone pero debes de ser un poco mas reservado y no platicar tus proyecto, te llega la invitación de salir de viaje en estos días con tu pareja, cuidado con los malos comentarios y chismes en tu ambiente laboral, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos 26 y 35, tu color es el rojo y naranja, tus signos compatibles libra, capricornio y acuario, en si esta carta As de Bastos es una de las fuertes del tarot y al momento que se junta con tu signo te da la fuerza suficiente para vencer cualquier obstáculo que venias padeciendo, te recomienda que estimules más tu habilidad y el ingenio para hacer nuevos negocios y cambios de escuela, recuerda que la carta te va dar en estos días todo lo que necesitas para tener éxito , te dice que puedes estudiar leyes, administración e ingeniería que estas actitudes se te van a dar muy fácil , terminas una relaciona amorosa y empiezas otra recuerda que entre una y otro amor es mejor darse un espacio para ti y entender que necesita tu vida para ser feliz, tu meta en la vida es triunfar solo cuídate de los impulsos desmedidos de tu temperamento y trata de pensar antes de actuar.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Loco que te indica que es el momento de tomar decisiones fuertes en tu vida y darte cuenta que lo que estas viviendo y haciendo sea lo mas correcto para ti ,por eso te recomiendo que en estos días analices bien tus proyectos de trabajo y les des continuidad y en cuestión amoroso si esa persona no es para ti es mejor quitarte de ese camino y buscar tu estabilidad emocional en otro lugar, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos con 23 y 25, tu color es el plateado y rojo, tus signos compatibles cáncer, libra y acuario, te viene un dinero extra y va ser por cuestiones de un bono o el pago de una deuda , también ésta carta te recomienda ir con el médico y te haga una revisión de alguna infección de estomago , tendrás un cambio muy positivo en tu actitud y veras la vida de mejor manera recuerda que tu signo siempre busca estar feliz, cuídate de las traiciones de compañeros de trabajo o ex parejas trata de protegerte con una cadena de plata y un dije de una cruz bendecido para las malas energías, trata de seguir con tus estudios universitarios que eso te va llevar a tener mas éxito en tu vida, ya no busques a ese amor del pasado deja eso atrás y empieza vivir de la mejor manera, te compras ropa y haces un cambio de look mas juvenil.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Sol que junto a tu cumpleaños es la conjunción perfecta para estar en tu mejor momento de progresar y sentir que la vida te da lo que necesitas para ser feliz, te invitan a salir de viaje en estos días, ten cuidado con problemas en tu trabajo trata de resolverlos de la mejor manera, tramitas un permiso de migración, tu mejor dia es el jueves, tus números mágicos 19 y 33, tu color es el verde y amarrillo, tus signos compatibles piscis, tauro y escorpión, firma de contracto nuevo en estos dias, esta carta del tarot te dice que no te doblegues en situaciones críticas aunque tu signo sea el más sensibles que debes tomar tu fuerza interior para enfrentar los problemas y recuerda que al tomar decisiones haces que tu destino cambie para bien, también te recomienda tener más disciplina en todo lo que realices y más en cuestiones de trabajo, esta carta te va ayudar a sacar adelante ese crédito que necesitas para cambiar el coche, que en cuestiones de tu pareja sentimental ya no debes de ser tan inseguro y saber que si estas con esa persona es por la confianza que se tiene los dos ,en si te dice que en estos días vas a tener más éxito en toma de puestos nuevos y con nuevos ingresos, tendrás una sorpresa de proyectos nuevo en estos días solo trata ya no platicar tus planes para que no te los salen , no prestes dinero y tu coche trata de estos días decir que no a cualquier préstamo.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mago que sin duda pide que se te va dar que estas en ese momento de crecer en todos los sentidos que no busques pretextos para no hacerlo que estas en tu momento de ser el líder de todo lo que realices que tu signo de fuego y esta carta del tarot son la sinergia perfecta para el triunfo solo cuídate de vicios y malas compañías que no te dejan avanzar, tú mejor día es el martes, tus números mágicos son 03 y 13, tu signo compatibles es escorpión, sagitario y aries, tu color es el verde y blanco, esta carta del tarot te dice que es indiscutible tu buena y serás uno de los signos más afortunados y veras la realización de negocios prósperos pero también te recomienda siempre el ser más profesional en el ámbito laboral y puntual en tus citas , esta carta también te recomienda desconfianza con amigos y familiares porque te pueden traicionar y hablar mal a tus espaldas siempre trata de no platicar tanto tu vida privada , si tienes un relación sentimental es momento de formalizar y formar una familia ,que seguirás con el buen carácter y el ser siempre alegre, te compras ropa para renovar tu look , decides de terminar tus pagos de tarjeta de crédito.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Juicio que son momentos de tomar acción en tu vida sentimental y saber que estas en lugar correcto y si no retirarse y buscar un amor incondicional y compatible, también esta carta del tarot te dice que puedes arreglar todos tus asuntos legales que el triunfo será contigo que no le des vueltas a estas situaciones que es el momento de solucionarlos, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 08 y 30, tu color es el azul y amarrillo, tus signos compatibles aries, tauro y Cáncer, va ser unos días de posibilidades infinitas de ser feliz no te sabotees tu mismo, esta carta del tarot también te dice que debes ser más espiritual y pedir a las fuerzas divinas su ayuda en tus problemas personales que no debes ser tan escéptico a los divino, trata de empezar un régimen alimenticio y de ejercicio para mantenerte de los más saludable , te dice esta carta del juicio que un amor que ya estaba fuera de tu vida volverá a pedirte que hablen de estar en pareja , a los que están pensado estudiar otra vez esta carta te recomienda tomar un curso de cuestiones políticas , leyes ,administración o diseño grafico que esto se te va dar muy fácil ,te busca tu papi para arreglar asuntos de propiedades y herencia , ten cuidado en las calles sobre todo con las caídas y perdidas de tus objetos personales.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Luna que las fuerzas cósmicas estarán de tu lado para que puedas lograr lo que tienes en mente de proyecto de trabajo que la intuición y la energías estarán mas fuerte en tu ser así que trata de pone tus pensamientos en modo positivo y no dejarte vencer por cualquier situación complicada, esta carta del tarot te dice que tendrás propuesta de matrimonio y amor verdadero, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos 06 y 17, tus signos compatibles géminis ,aries y acuario ,tu color es el naranja y blanco, la carta de la luna te dice que tu poder de sentir lo que pueda pasar en tu vida va estar muy elevado en estos días y te recomienda usarlo en toda su capacidad para puedas cambiar tu destino para bien y te vendrá una sorpresa de dinero y va ser por cuestiones de un bono o herencia, también esta carta te ayuda ver claramente quienes son tus amigos y con quien puedes confiar, recuerda que tu signo es demasiado bueno con sus amistades y siempre abusan de ti por eso esta carta te va ayudar a depurar todo lo negativo en tu vida, ten cuidado con problemas de estómago e intestino trata de no hacer corajes sin razón y no tomar tas situaciones sentimentales tan personal , tendrás una invitación salir de viaje con tu familia , te recomienda tomar un curso de metafísica , referente a lo místico o religioso o tomar un curso de vida ya alimentación más saludable y que eso te ayudar a estar mejor en todos los sentidos ,ten cuidado con problemas legal y de trabajo trata de resolverlo cuanto antes para que no te perjudique.

Escorpión

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Justicia que te dice que es el mejor momento de solucionar todo lo relacionado a títulos de propiedad, herencias, papeles de migración o asuntos de divorcio que las energías comiscas estarán de tu lado así trata de resolverlo así estar mas tiempo en paz, te invitan hacer una conferencia de tu carrera universitaria, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 11 y 27, tu color es el rojo y verde, tus signos compatibles capricornio, piscis y Cáncer, esta carta del tarot la justicia también representa el final de todo lo negativo que venias arrastrando durante varios meses atrás y te recuerda que estás en tu época de crecimiento económico y laboral que no te detengas que tendrás una ayuda espiritual muy fuerte que te hará avanzar sin obstáculos , esta carta te representa en casi todo lo que tú eres escorpión en ser un persona reflexiva y consciente de lo que puede pasar a tu alrededor y como eres líder natural siempre vas a llegar a tener puestos de poder y jerarquía en la vida , en situaciones amorosas debes de aprender a perdonar y darte la oportunidad tú mismo de amar yo sé que a veces no sales cosas como uno quiere pero recuerda que uno es individual y solo deber aprender a convivir más, te recomienda poner un negocio o ventas de coches o casas.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Diablo que me dice que es el momento de protegerte y no caer en esos de confianza con los que te rodean que las envidas y mal de ojo te persiguen por tu gran luz espiritual que siempre tu signo va poder salir victorioso de cualquier problemas que enfrente, te llega la propuesta para un concurso de trabajo acéptalo que te va ir de lo mejor, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos 14 y 18, tus signos compatibles tauro ,leo y virgo, tú color es azul y rojo, esta carta del diablo también te dice que tendrás unos días de mucha abundancia económica y suerte en todo lo que te propongas laboralmente y para ser más específicos te dice que vendrán buenos contratos u ofrecimientos de trabajo , en cuestiones amorosas te dice esta carta que estas en la etapa primordial de formar algo como tu pareja y que serán unos días de encuentros amorosos con personas muy compatibles a ti, te recomienda estudiar relaciones internacionales , administración o cualquier cosa referente al arte o deportes que eso se te va dar muy fácil en la vida , también te dice que no regreses con amores del pasado que eso ya no fue para ti y no lo será.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Oros que los éxitos y la riqueza te sonríen en estos días que tendrás la oportunidad de hacer esos cambios positivos que tenias en mente que no pierdas el interés de hacer esos proyectos solo porque no salen como tu deseas se insistente y fuerte que tendrás mas de lo previsto, cuidado con problemas de alcohol y drogas trata de quitarte esos malos hábitos que no te dejan avanzar, tu mejor día es el viernes, tus números mágicos 05 y 29, tu color es el rojo y amarrillo, tus signos compatibles aries, tauro y libra, esta carta del as de oros significa tu fuerza intelectual y tu capacidad para salir adelante de cualquier situación complicada en tu vida y para ser más específicos te dice que no temas al actuar en sus negocios y posiciones de trabajo que el triunfo será tuyo, te viene una invitación a una boda familiar , realizas cambios en tu casa para vivir de lo mejor , te recomienda esta carta del as de oros estudiar algo referente a leyes, política, sistemas ,liderazgo político que esto se te va dar muy fácil en tu vida, también son el pilar de su familia y por eso siempre se hacen cargo de sus padres y abuelitos, un amor se te declara y vas querer formar una familia, te invitan a salir de viaje en los meses de julio y agosto.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la templanza que te dice que es el momento de tener calma que todo tiene solución que no te precipites hacer esos cambios de trabajo o de casa que es mejor pensarlo mínimo dos veces, esta carta también es la fuerza que tienes para tener un proyecto propio de trabajo que no tengas miedo al que dirán que tu sigas de original como siempre y veraz que el triunfo va ser en tus manos, tú mejor día martes, tus números mágicos 02 y 27,tus signos compatibles sagitario, libra y virgo, tú color es el blanco y naranja, tener cuidado con tu mal carácter en situaciones complicadas en tu vida laboral y sentimental que por eso siempre terminas mal con tus ex parejas y compañeros de trabajo porque tiendes a ser muy sincero así que trata de estimular la paciencia y prudencia en tu vida , también esta carta te da referente que en cuestiones de pareja vas a tener algunos problemas pero que tu no los hagas grandes recuerda que siempre en la vida va ser situaciones que no podamos controlar , te llega la oportunidad de salir de viaje ,esta carta te recomienda estudiar idiomas , ventas , tecnología de comunicaciones o administración que estas carreras te van a llevar al éxito, te cambias el look , la carta del tarot te dice que debes de prestar más atención a tu físico y alimentación porque recuerda que como te ven te tratan.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Emperador que sin duda nos dice que es el momento de ser el mejor en todo lo que te propongas que dejes a un lado el drama y exageración de los problemas que vas a poder tener el éxito que deseas para tener el triunfo en tus manos, esta carta también nos dice que viene un asenso en tu trabajo , tu mejor día es el lunes, tus números mágicos 01 y 28, tu color es el naranja y verde, tus signos compatibles acuario ,cáncer y escorpión, en si esta carta del tarot en combinación con tu signo de piscis que es muy místicos te va ayudar a lograr los objetivos en tu vida y como es una carta en movimiento te avisa de un viaje pronto que te va hacer crecer más en lo profesional , tendrás en estos días la compra de un carro nuevo o el cambio de casa , recuerda que esta carta te dice que es el momento ideal de formar una relación estable en pareja o que vas encontrar a la persona ideal en tu vida , te recomienda estudiar todo lo referente a ingeniero en mecánica, comunicación ,psicología o medicina que estas carreras te van ayudar a crecer más en lo personal , recuerda que tu signo siempre está a lado de su familia y siempre es el apoyo incondicional para ellos, te regalan una mascota , terminas de pagar una deuda y empiezas ahorrar.