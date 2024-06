Madame Web se estrena en streaming, ¿dónde puedo verla?

Madame Web es una de las películas más odiadas de superhéroes en los últimos tiempos, no solo por el hecho de que para cierto se come de los fanáticos, las películas de superhéroes de Sony no son nada buenas, siempre exceptuando alguna película de Venom, así como para otros no hay nada de agradable en ver superheroínas, lo que llevó a esta película a ser muy mal vista.

Por otro lado, películas como Morbius, de Jared Leto, nos han podido confirmar que intentar utilizar un personaje que solo está en los cómics por Spider-Man y no usar a Spider-Man en la película es algo desastroso, por lo que esta película resultó ser muy odiada.

Sigue leyendo:

Ghost estrena su nueva película en cines: ¿la banda de metal colaboró con Nirvana y Depeche Mode?

Batman Caped Crusader: ¿cuándo y dónde se estrena la nueva serie animada del superhéroe?

¿Dónde puedo ver Madame Web?

La película favorita de todos los fans de Spider-Man está llegando a las plataformas de streaming, luego de ser un fracaso en taquilla, ya que ni siquiera llegó a superar la barrera de los cien millones de dólares, algo que para ser una película con Dakota Johnson y Sydney Sweeney nos extraña que no pudiera hacer más dinero.

Desde el pasado 21 de junio la película está disponible en Max, el ya aclamado servicio de streaming de Warner Brothers, que junta lo mejor de las propiedades de esta compañía como lo son DC, HBO y Max, agregando también los más recientes estrenos de sus películas en cines.

Sin embargo; es cierto que la película ha sido muy odiada, respecto a lo que sucedió con Morbius, pues en su caso la película protagonizada por Jared Leto no recibió odio, sino que recibió memes, memes muy buenos lo que hizo que en ese entonces decidieron reestrenarla pensando que los memes serían suficiente para que la película triunfará, pero no fue así.

En este caso meses después Dakota Johnson mencionó que no volvería a participar en una película de esta índole, pues aseguraba que a días de comenzar a grabarla cambiaron el guion así como las engañaron haciéndole creer que estaban entrando al UCM, donde los personajes como Iron Man y Capitán América conviven.

Algo que se demostró, pues, la película resultó ser un bodrio al final del día, o que ha generado que sea recordada por sus malas referencias hacia Spider-Man, lo que nadie esperaba es que el Universo de Sony está en busca de crear más películas con este tipo de personajes sin el arácnido.