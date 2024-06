El fin de semana está por llegar y la Ciudad de México siempre tiene una gran variedad de actividades que puedes visitar en compañía de tus amigos, pareja o con tu familia, si aún no sabes qué plan pueden hacer, aquí te presentamos tres opciones totalmente gratuitas.

Cabe resaltar que todas ellas son aptas para todo el público, asimismo te recomendamos llegar con anticipación para poder tener una mejor experiencia, y poner atención a las condiciones climatológicas para llevar paraguas o impermeable en caso de ser necesario.

Foto: Especial

1. Actividades gratuitas que puedes hacer este fin de semana en la CDMX: House of the Dragon

Si eres fan de los libros y la serie de Game of Thrones esta actividad te va a encantar, pues con motivó del lanzamiento de la segunda temporada de House of the Dragon, el Centro Comercial Mitikah instaló un spot con una réplica del icónico trono de hierro en el cual podrás tomarte fotos de forma gratuita, además también tendrán algunas dinámicas en donde tendrán sorpresas.

Esta actividad estará disponible hasta el domingo 23 de junio.

Posa como los personajes de Game of Thrones en la réplica del trono de hierro

Foto: HBO

2. Actividades gratuitas que puedes hacer este fin de semana en la CDMX: Exposición Intensamente 2

El exitoso estudio de animación Pixar ha estrenado en cines su más reciente producción Intensamente 2, secuela de la entrañable película del 2015 que abarca el tema de las emociones, y para celebrar dicho estreno se montó una exposición gratuita en Paseo de la Reforma, en donde podrás encontrar diversas obras basadas en los personajes de la cinta, siendo la oportunidad perfecta para asistir en familia y tomarse las mejores selfies.

La exposición de Intensamente permanecerá en Paseo de la Reforma hasta el 12 de julio.

Podrás encontrar a todos los personajes de Intensamente 2 en Paseo de la Reforma

Foto: Pixar Animation Studios

3. Actividades gratuitas que puedes hacer este fin de semana en la CDMX: Jardín Onírico

Dentro del Centro de Cultura Digital podrás encontrar de forma totalmente gratuita el Jardín Onírico, una exposición multisensorial en donde el arte y la tecnología se fusionan para llevarte a un espacio de ensueño por medio de luces, esculturas y sonidos, convirtiéndose en toda una experiencia inolvidable.

Puedes visitar el Jardín Onírico de martes a domingo en un horario de las 11 hasta las 18 horas, y estará disponible hasta el 31 de agosto.