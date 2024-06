¡Hasta con la chancla! Mujer se pelea con un pavo mientras paseaba a su perro: VIDEO

El internet puede sorprender a más de uno cuando se pasa el tiempo suficiente navegando. En esta ocasión se volvió viral cuando una mujer comenzó a pelearse con un pavo salvaje en plena calle. La dama en cuestión se encontraba paseando con su perro tranquilamente cuando apareció el ave salvaje enojada para increpar a la mujer y su labrador. El video se volvió viral al instante.

Todo comenzó cuando la mujer y el canino se encontraron con el pavo. El animal se encontraba parado en una bahía a la mitad de la ciudad, para ser más precisos en una zona residencial, zona por donde estaba paseando la dama y su mascota. El problema se presentó cuando el perro le soltó un ladrido para llamar su atención. El resto es una historia preocupante, pero que también hará que la gente se ría un poco. El acontecimiento ocurrió en Staten Island, Estados Unidos.

Sigue leyendo:

Escoge una silueta en la imagen y te diré si eres una persona exitosa en la vida

Perrito fascina en redes al jugar entre charcos de agua tras las fuertes lluvias

La mujer se peleó con el pavo para evitar que atacara a su labrador (TT: cynthiaaabeee)

La pelea entre la mujer y el pavo

El momento que se volvió viral se puede definir como una historia de terror y comedia. Por un lado el pavo al ser un animal salvaje puede ocasionar mordidas de gravedad a la mujer y al perro. Mientras que el lado cómico como el que se presentó en la cuenta de TikTok de @cynthiaaabeee, los encargados de compartir el video en redes sociales.

En el video se puede ver cómo el perro y la dama empiezan a correr al ver que el animal se va en su contra. La mujer termina en el suelo para después intentar alejar al ave que persigue incansablemente al perro por toda la calle. Después de un par de intentos de pegarle con la chancla, el pavo se calma y la señora se va tranquila en la búsqueda de su labrador.

La mujer defendió a su perro del ataque de un pavo salvaje (TT: cynthiaabeee)

La reacción de la gente en redes sociales

Los internautas no dejaron pasar la oportunidad de comentar lo visto en el video, ya que pocas veces se puede ver que un pavo ponga a correr a un perro y a su dueña. Los mensajes dejan claro que ya no quieren un perro para cuidar la casa. De ahora en adelante se van a buscar a un pavo para que sea el encargado de alejar a los intrusos no deseados.

Entre los mensajes que aparecen en la publicación de la joven se pueden ver muchas caritas de risa y algunos otros donde se reconoce que los pavos van a ser las próximas mascotas que comprarán para que cuiden la casa. Algunos otros reconocen que la chancla es el método más efectivo para calmar cualquier situación y que una madre siempre será una madre y defenderá a sus pequeños, en este caso al perro.