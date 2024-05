Las 7 frases de “El Quijote” ideales para enviar por WhatsApp

Entre los clásicos que nunca vamos a olvidar podemos encontrar este libro que ha marcado un hito en la historia de la literatura. La novela moderna “Don Quijote de la Mancha” del escritor Miguel de Cervantes Saavedra fue publicada por primera vez en 1605 y desde entonces ha trascendido hasta llegar a ser la segunda obra más publicada de la historia, después de la Biblia.

"Don Quijote" Fuente: Pinterest

Su historia cuenta con un halo de rebeldía para la época por su representación literaria desmitificadora de la tradición del código de caballeros. Aunque hayan pasado más de 400 años “El Quijote” sigue siendo una obra atemporal y es que algunas de sus frases más célebres podrían seguir resonando en la actualidad,como por ejemplo para dar un mensaje a nuestros amigos, en un estado de WhatsApp o simplemente para dar una respuesta elocuente a situaciones de la vida cotidiana.

Ilustración de Don Quijote de la Mancha. Fuente: Pinterest

Conoce las mejores frases de “El Quijote” para compartir

“Bebo cuando tengo gana, y cuando no la tengo y cuando me lo dan, por no parecer o melindroso o malcriado.”

“Casamientos de parientes tienen mil inconvenientes”.

“Come poco y cena menos, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago.”

“Esta que llaman por ahí Fortuna es una mujer borracha y antojadiza, y sobre todo, ciega, y así no ve lo que hace, ni sabe a quien derriba.”

“Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida.”

“Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro.”

"¡Oh bella ingrata, amada enemiga mía!, del modo que por tu causa quedo: si gustares de acorrerme, tuyo soy; y si no, haz lo que te viniere en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo".