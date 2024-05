El papel de las redes en la política ¿qué representan para las votaciones presidenciales?

La campaña de Jorge Álvarez Máynez definitivamente da mucho de qué hablar. Antes del primer debate presidencial del 8 de abril, Máynez no tenía mucha exposición en redes y la mayoría de sus videos tenían pocas reproducciones en comparación con los de las otras candidatas. No fue hasta que el gobernador de Nuevo León, otro miembro de Movimiento Ciudadano (MC), Crédito: Especial hizo popular su canción Presidente Máynez en una entrevista, que la campaña digital de Máynez explotó.

Desde esa famosa entrevista que se hizo meme, las redes sociales del candidato crecieron un 4644% en 22 días, en la plataforma TikTok llegó a 1 millón de seguidores. Desde entonces, Máynez presume que sus números en redes representan la inclinación de voto de los ciudadanos mexicanos, que las encuestas que publican sus contrincantes no reflejan la realidad e incluso que ya superó a Xóchitl Gálvez.

Definitivamente se puede percibir un aumento en el apoyo al candidato en las redes sociales, sin embargo, es importante preguntarse ¿la popularidad en redes significa también un apoyo real que se verá reflejado en las urnas? Existe un mito de que la mayoría de los mexicanos no tienen acceso a smartphones y mucho menos a redes sociales, pero esto es precisamente un mito. Según el Estudio Digital 2023 México, realizado por We are Social y Melwarter, el 96.5% de los mexicanos cuentan con un teléfono celular inteligente.

Leyenda

Además, México está posicionado dentro de los 10 países con más usuarios en TikTok a nivel mundial, asumiendo el cuarto lugar. A partir de estos datos podemos asumir que la mayoría de la población mexicana sí está presente en redes sociales, y también podemos darnos cuenta con el hecho de que las campañas presidenciales de este año están muy atentas a sus estrategias en redes. Otro aspecto interesante es que muchos usuarios también están aprovechando las facilidades que estas brindan para exponer su opinión e invitar a los demás usuarios a votar por cierto candidato, a pesar de no pertenecer a la campaña.

En el caso de Jorge Álvarez Máynez, es importante diferenciar entre una canción pegadiza y viral, un meme viral, un “tren” y verdadero apoyo a una persona como candidato a ser futuro presidente de México. Existen casos, como el reciente caso de Samuel García que creció su campaña gracias a sus redes y las de su esposa, y que a pesar de que era tomado como un chiste y un meme, logró crecer de manera impredecible, pasando del último lugar en las encuestas al primero en unas semanas y ganando al final la elección.

Ser meme le ayudó a posicionarse

Crédito: Especial

Al considerar este caso, hay que considerar que muchos jóvenes van a votar por primera vez este año y que estos tienen ideologías muy diferentes a las que tenían otras generaciones. Sus prioridades son diferentes y la forma en la que se informan acerca de los candidatos, sus propuestas y la conexión con ellos es extremadamente diferente a la de hace 6 años y todas las elecciones anteriores. Solo al ver los resultados de las elecciones del próximo 2 de junio se podrá juzgar el impacto de las campañas electorales en las redes sociales, especialmente la de Máynez, que no era muy conocido antes de esto.

Por:

María José Ruiz Sojo

Relaciones Internacionales

Instituto Tecnológico Autónomo de México

VR