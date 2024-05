Filtran la polémica palomera de Deadpool y Wolverine ¿Llegará a México?

Deadpool y Wolverine es la película más esperada de 2024, pues no solo es el regreso de Deadpool, sino que es el regreso de Hugh Jackman como Wolverine, donde además será la incursión del personaje interpretado por Ryan Reynolds al Universo Cinematográfico de Marvel.

Por lo que para su promoción es cierto que hay muchos juguetes, trailers y promocionales en carteles; sin embargo, la mejor de todas es una palomera muy sugestiva que el mismo Ryan Reynolds

Polémica palomera de Deadpool y Wolverine

Hay que destacar que esta palomera no existiría sin el promocional de Dune, pues si no lo recuerdas, durante su estreno en 2024 sacaron una palomera con forma de los famosos gusanos de la película; sin embargo, al diseñarla no se dieron cuenta de que tenía un estilo muy sugestivo.

Así se veia la palomera de Dune que todos odiaron en Redes Sociales/Créditos: Especial

Por lo que en redes sociales se burlaron de su forma, por lo que para el estreno de Deadpool y Wolverine, Ryan Reynolds prometió una palomera igualmente sugestiva y polémica, por lo que al parecer no nos decepcionó, pues al más sentido de humor de Deadpool.

La aplomera de Wolverine/Créditos: @vancityreynolds

Pues la palomera está basada en Wolverine con la boca abierta, si así nada más, asimilando el diseño extraño que tenía el gusano de arena en Dune y qué tantos memes y videos género, pues, era muy raro que verdaderamente alguien quisiera tenerla entre su colección, por lo que Ryan Reynolds decidió darnos su mejor versión de esta palomera al estilo Deadpool.

Así se ve la palomera de Wolverine y Deadpool/Créditos: @vancityreynolds

¿La palomera de Deadpool y Wolverine llegará a México?

Hasta el momento Cinépolis y Cinemex no se han mencionado al respecto, pues son las cadenas de cine más grandes de México, también son las que traen o no los promocionales de ciertas películas, por lo que si lo traerán a México deberían de anunciarlo en breve en sus respectivas redes sociales.

Deadpool y Wolverine llegara en Julio de 2024/Créditos. Disney

Pues no es mentira que perderte esta nueva película de Deadpool y Wolverine sin tu palomera sería algo muy aburrido y triste, seguramente la encontraras también en páginas de reventa, donde su precio subirá demasiado, por lo que habrá que esperar hasta tener un anuncio oficial.