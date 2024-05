CMB reconoce a Ana María Torres, boxeadora mexicana que entraría al Salón de la Fama de Canastota

Para reconocer la entrada de Ana María Torres al Salón de la Fama más importante del boxeo internacional, el de Canastota, Nueva York, el Consejo Mundial de Boxeo le entrego un cinturón especial.

En una ceremonia en donde estuvieron presentes sus hijos, su madre y su esposo, La Guerrera Torres recibió la nueva edición del cinturón de manos de Jackie Nava y de Mauricio Sulaimán.

Ana María Torres con su cinturón diamante foto: IG @anamaria.torresramirez.79

"Es una emoción muy grande y me pongo muy sentimental, pues, es reflejo de todo el trabajo, del esfuerzo y las lágrimas. Pero volteo atrás y me doy cuenta del trabajo que hicimos y el impacto", declaró Ana María, quien estuvo al borde de las lágrimas en varias ocasiones.

La primera en conseguir el cinturón diamante

La peleadora de Nezahualcóyotl, se retiró en 2012 luego de haber acumulado un récord de 28-3-3 con 16 nocauts y de haber conquistado dos campeonatos mundiales, pero aun así se mantuvo cercana del deporte entrenando a nuevas generaciones.

"Recuerdo cuando ellas (Jackie y Ana María) y todo lo que tuvieron que vencer. Es un orgullo que alcance, esta distinción", explico Sulaimán.

Cómo peleadora en activo, Ana María fue la primera campeona en conseguir un cinturón diamante del CMB y será la segunda mexicana inducida a Canastota, después de que ingresará Laura Serrano, la pionera del boxeo.

"Es increíble porque aparte podré vivir este momento con mis hijos y mi familia. Es algo que no había imaginado que me fuera a pasar a mí. Porque yo entré a este deporte porque mi mamá me obligó, no porque me gustara. Ella vio algo en mí que ahora le agradezco mucho", agregó Ana María.

En la conferencia, estuvo presente el campeón interino supermosca, el sinaloense Pedro Guevara, quien recibió el cinturón qué conquistó al vencer a Andrew Moloney en Perth, Australia.

También les fueron entregados los títulos menores al tijuanense José Salas, el intercontinental juvenil gallo, y Alberto Mora, el NABF súperpluma

