Memo Villegas lleva su afición por el box a la pantalla

Memo Villegas ha personificado a un policía, un estafador, un maestro, pero ahora lleva a la pantalla a un personaje que le causa mucha ilusión porque es un boxeador, “yo soy un fanático del box, en mi vida siempre me ha inspirado Rocky, y puede sonar a cliché pero esta película es un sueño hecho realidad”, dijo el actor en entrevista.

Villegas protagoniza la cinta V de Víctor, la cual filmó en España, y por el tiempo su preparación fue puntual, “no practico box, eso no me gusta, me gustan los ejercicios de entrenamiento, me encanta verlo, las peleas de box me gustan mucho para la peli lo que me agradó fue que trabajamos directo con lo que se va a ver las escenas, porque tampoco había tiempo”.

La cinta marcó una parte de la vida de Villegas, “la cinta habla del deporte, pero también de enfrentar los miedos, me gustan estas películas deportivas, ya que es buena la combinación. Tengo mi historia personal con el boxeo, soy fanático de Rocky, entonces en la historia experimenté mi gusto por el deporte, pero también pensé en mis miedos”.

En la cinta comparte créditos con Joaquín Cosío, con quien pasó momentos divertidos, “nos conocemos desde narcos México, desde 2016, y nos hicimos amigos. Lo admiro mucho, ya que sabemos la bestia actoral que es él. Disfrute mucho el tiempo de estar Cosío, porque además de ser un colega es un amigo. De pronto aprenderle a tu amigo, a alguien que veas en pantalla desde mucho antes de que tú quisieras ser actor es una bendición, es nuestro tercer trabajo juntos y cuando te enteras quién va a ser tu compañero, además de gozar lo que vas a hacer dentro del set, disfrutar lo que haces afuera.

Por su parte el primer actor César Bono aseguró que participar en el proyecto fue una gran experiencia, “soy gran fanático del box, tengo muchos amigos involucrados en ese deporte, me gusta ver las peleas, porque además de diversión, siempre se aprende algo”.

TRAMA

Víctor es un exboxeador cuya carrera se vio truncada por un golpe desafortunado. Desde entonces, ha trabajado en diversos empleos para sobrevivir, pero todo cambia cuando su hija de ocho años, Luna (Camila Núñez), descubre en internet que su padre fue una vez un famoso boxeador. Decidida a cambiar su destino, Luna emprende la misión de devolver a su papá al ring.

Datos

16 de mayo se estrena la cinta.

Frank Ariza fue el director de la cinta.

También participan Pocholo y Norma Angélica.

Danna García tiene una participación especial.

Por Nayely Ramírez Maya

