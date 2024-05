Lomito se hace viral por recrear el video de Doris Jocelyn

Doris Jocelyn se ha convertido en la influencer de beauty y maquillaje más vista de todo México. Su más reciente video sobre la moda y el orgullo mexicano se ha convertido en uno de los más reproducidos de toda la plataforma de TikTok, acumulando decenas de fanáticos y desde luego, provocando de decenas de otros de creadores de contenido se unan al trend.

Uno de esos nuevos influencers es alguien inesperado. Se trata de un lomito que pertenece a una familia de otros cachorros que también aparecen en las redes sociales. Coco Rascón es el grupo integrado por el chihuahua de mismo nombre, además de sus compañeros Motita, Guili, Lulú.

Perrito se hace viral con el trend mexicano de Doris Jocelyn

Su más reciente video es una parodia de vestuarios al video de Doris Jocelyn, donde aparece, primero, con el clásico traje del mariachi y una guitarra, tal y como lo hace la influencer mexicana. También se pone una máscara de El Santo, pero luego aparece con otros atuendos que sin duda nos sacaron una sonrisa.

Por ejemplo, aparece completamente vestido de las Águilas del América, incluso con unos tacos para jugar futbol, mientras que en la escena de la radio le ponen un vestido de época con sus respectivos tacones, sin olvidar su disfraz de una catrina, su sombrero, sarape y una cerveza bien fría, acompañado también de sus botas.

Coco Rascón ya acumuló varios millones de reproducciones en la plataforma de TikTok, mientras que las reacciones de "me gusta" han alcanzado 1.8 millones, con más de 21 mil comentarios. Como casi siempre, se desató una discusión en comentarios sobre su vestimenta del todavía campeón del futbol mexicano, las Águilas del América.

Hasta el momento, el video de Doris Jocelyn tiene un total de 160 millones de reproducciones, convirtiéndola en uno de los más vistos no solo en la plataforma de TikTok, si no de todas las plataformas de internet donde permiten subir videos cortos. Tiene 321 mil comentarios, además de 21 millones de reacciones de "Me Gusta".

