El Pitbull Cruz se prepara campeonato superligero, no quiere ser un campeón efímero

El peleador mexicano Isaac Cruz recibió hoy el cinturón que lo acredita como campeón mundial superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) e hizo una promesa de mantenerlo a su lado el mayor tiempo posible.

"Yo sigo con la misma mentalidad, con la mentalidad de que aún no soy nadie, porque no he logrado lo que muchos han logrado. Yo me estoy preparando aún más fuerte para defenderlo y como si fuera mi primera pelea del título del mundo", dijo Pitbull Cruz, quien se convirtió en el segundo peleador mexicano en 100 años de historia en ostentar el título de las 140 libras de la AMB.

Foto: Érika Montoya

Sigue leyendo:

Isaac Cruz se corona en peso superligero tras noquear a Rolly Romero, ¡México tiene nuevo campeón mundial!

Isaac "Pitbull" Cruz podría contender por un título de peso ligero tras la renuncia de Devin Haney

En una ceremonia al sur de la Ciudad de México, y a horas de haber festejado su cumpleaños número 25, Pitbull Cruz recibió de manos de Gilberto Mendoza la corona y ahí aprovechó para adelantar, que en su siguiente cita, nadie podrá hacerle sombra.

Pitbull agradece apoyo en el boxeo

El capitalino está programado para exponer, por primera ocasión, el fajín el 3 de agosto en Los Ángeles, ante José El Rayo Valenzuela, dentro del cartel que encabeza el regreso de Terence Crawford y donde también se presentan peladores como David Morrell y el excampeón de peso completo Andy Ruiz.

"Convertirse en campeón del mundo es una sensación muy bonita, la meta de todos y por eso voy a salir a defenderlo, sin importar qué. Valenzuela ya empezó a hablar, pero no importa, le va a pasar lo mismo que a Rolando Romero", sentenció.

Acompañado por su esposa y su hijo, Pitbull recibió el cinturón y de inmediato les agradeció por todo el apoyo y el impulso para poder cumplir su sueño de la niñez.

"Gracias a mi esposa, estoy aquí, ella es la que está a mi lado y me habla al oído, me ayuda a saber por dónde tengo que ir. Sin ella no hubiera sido posible nada de esto", finalizó.

DRV