¿Qué pasa si tomo agua muy fría para quitarme el calor después de salir a la calle?

El calor de la CDMX y otras partes del país se ha sentido con mayor intensidad a ciertas horas del día, por lo que autoridades han advertido a la población a no exponerse tanto tiempo a los rayos solares para evitar los golpes de calor, deshidratación y hasta quemaduras.

Durante las noches, a medio día y en la tarde, las altas temperaturas se mantienen en su punto máximo, por lo que algunas personas sufren a la hora de dormir o mientras van en el transporte público, pues el calor llega a sofocar los lugares poco ventilados y hace imposible evitar la sudoración en exceso.

Por ello, algunas recomendaciones que se han hecho es ponerse bloqueador, mantenerse hidratado, comer frutas o verduras que ayuden a refrescarnos, comer helados, vestir ropa blanca de algodón, usar el ventilador o aire acondicionado, entre otros. Sin embargo, existe un mito alrededor de tomar agua bastante muy helada para quitarnos el calor, pues algunos creen que puede causar problemas en el cuerpo.

Sigue leyendo:

¿Cuáles son las consecuencias de dormir con el aire acondicionado prendido?

¿Qué pasa si tomo agua muy fría cuando tengo calor?

Lo que queremos en esta temporada de calor es quitarnos la sed y refrescarnos, por lo que muchos comen helados, paletas, usan hielos o prefieren las bebidas heladas. Sin embargo, algunas personas tienen la creencia de que es malo tomar agua muy fría después de hacer ejercicio o salir a la calle.

Aunque nuestro cuerpo usa la sudoración como un proceso natural para regular nuestra temperatura a la hora de hacer ejercicio o por el calor, pero algunos expertos indican que lo mejor es tomar agua a temperatura ambiente, pues beberla muy helada puede provocar dolores de cabeza o malestar por sensibilidad en nuestros dientes.

Sin embargo, es poco recomendable tomar agua muy helada si haces ejercicio, ya que nuestra temperatura corporal es aún mayor y, aunque son casos muy contados, puede provocar paros cardíacos, pero no hay evidencia científica que lo respalde. Sin embargo, un estudio de la revista International Journal of Clinical and Experimental Medicine concluyó que lo ideal es beber agua a una temperatura ambiente de 16 grados.

¿Qué es mejor para quitarse la sed? Foto: Freepik

¿Qué debo tomar para quitarme el calor?

El agua potable es la mejor opción para mantener hidratados durante la época de calor, pero hay otras opciones como el agua de coco, sueros y bebidas tipo gatorade, aguas de frutas o jugos. Por otro lado, vale la pena evitar bebidas azucaradas, café, refrescos o alcohol, pues en realidad no quitan la sed.